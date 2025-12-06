آغاز ساخت پهپاد ایرانی مخصوص بارورسازی ابرها

جوادیان زاده، ییس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی گفت: استفاده از پهباد در بارورسازی ابرها در جهان یکی از روش های جدید است و در ایران نیز، تولید پهباد مخصوص باورسازی ابرها آغاز شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ جوادیان زاده، ییس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی گفت: استفاده از پهباد در بارورسازی ابر‌ها در جهان یکی از روش‌های جدید است و در ایران نیز، تولید پهباد مخصوص باورسازی ابر‌ها آغاز شده است.

جوادیان زاده رییس سازپمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران یکی از کشور‌های مناسب و مستعد برای باورسازی ابرهاست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران می‌توانیم با باورسازی ابر‌ها در سامانه‌های مناسب، ۱۵ تا ۲۰ درصد به بارش‌های آن سامانه اضافه کنیم.

وی افزود: ما در آینده نزدیک امیدواریم بتوانیم با عزیزانی که سیاست گذار و تصمیم گیر کشور هستند، بحث بارورسازی ابر‌ها را توسعه دهیم.

جوادیان زاده تصریح کرد: استفاده از پهباد در بارورسازی ابر‌ها در جهان یکی از روش‌های جدید است و در ایران نیز، تولید پهباد مخصوص باورسازی ابر‌ها آغاز شده است.

وی ادامه داد: به ازای هر هزار مترمکعب آب استحصال شده ناشی از باورسازی ابر‌ها بین ۱۵ تا ۲۲ دلار قیمت تمام شده است که این روش را به ارزان‌ترین روش استحصال آب تبدیل کرده است.

رییس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی خاطرنشان کرد: تنها چیزی که در ایران نسبت به دنیا ما عقب ماندگی و نیاز به توسعه داریم، رادار‌های هواشناسی است که در این زمینه هم اقداماتی شروع شده که نیازمند تخصیص بودجه و تجهیز کشور به رادار‌های جدید است.

وی افزود: از منظر پدیده هواشناسی می‌تواند یک سیستم پرفشار در نقطه‌ای مستقر شود و مثل یک گنبد آهنین عمل کند و از عبور و تحمع ابر‌ها جلوگیری کند، اما پدیده هایی، چون ابردزدی و جلوگیری از تشکیل ابر بر فراز ایران با اقدامات انسانی، موضوعاتی رد شده از نظر علمی است.