روش استعلام واریز کالابرگ آذرماه+جزییات

واریز کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی مرحله پنجم امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ برای سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم انجام می‌شود. سرپرستان می‌توانند از طریق چند سامانه مختلف موجودی واریزی خود را استعلام کنند. جزئیات روش‌ها و نکات مهم استعلام در ادامه آمده است.

هم‌زمان با آغاز مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک و واریز اعتبار ۶۲۰ هزار تومانی برای هر فرد از دهک‌های اول تا سوم، بسیاری از سرپرستان خانوار به دنبال راهی هستند تا مطمئن شوند اعتبار جدید برای آن‌ها شارژ شده است.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، به‌دلیل افزایش تعداد روش‌های استعلام در ماه‌های اخیر، سردرگمی میان برخی خانوارها درباره روش صحیح بررسی واریزی دیده می‌شود. از آنجا که استفاده از کالابرگ به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، وزارت رفاه چندین مسیر برای استعلام موجودی، مشاهده فروشگاه‌های طرف قرارداد و بررسی وضعیت فعال یا غیرفعال بودن حساب ارائه کرده است.

هر سرپرست خانوار باید از طریق کد ملی ثبت‌شده در سیستم رفاهی وضعیت واریزی خود را بررسی کند تا از بروز خطا جلوگیری شود.

نحوه استعلام واریز کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی آذر

سرپرستان خانوار برای مطمئن شدن از اینکه اعتبار مرحله پنجم برای آن‌ها واریز شده یا خیر، می‌توانند از سه روش اصلی شامل کد دستوری (USSD)، اپلیکیشن رسمی کالابرگ و سامانه‌های اینترنتی معتبر استفاده کنند. هر روش اطلاعات کامل از جمله موجودی، سهمیه خانوار و فروشگاه‌های مجاز را ارائه می‌دهد.

روش‌های استعلام کالابرگ آذر ۱۴۰۴

جدول کامل روش‌های استعلام کالابرگ

روش استعلام نحوه استفاده چه اطلاعاتی نمایش می‌دهد؟ کد دستوری USSD شماره‌گیری #۱۴۶۳*۵۰۰* یا #۵۰۰*۱۴۶۳* و وارد کردن کد ملی سرپرست موجودی اعتبار، وضعیت فعال یا غیرفعال بودن کالابرگ، لیست فروشگاه‌های طرف قرارداد اپلیکیشن رسمی کالابرگ / اپلیکیشن‌های معرفی‌شده نصب برنامه، ورود با شماره موبایل سرپرست خانوار، انجام احراز هویت مانده اعتبار، میزان سهمیه، تاریخ واریز، لیست فروشگاه‌ها، تراکنش‌ها وب‌سایت‌ها و سامانه‌های اینترنتی معتبر ورود به سامانه، ثبت کد ملی و شماره موبایل سرپرست خانوار موجودی، فعال بودن طرح، آخرین واریز، امکان دریافت گزارش کامل خانوار

این روش‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی سرپرستانی که گوشی هوشمند ندارند نیز بتوانند با یک موبایل ساده از طریق کد دستوری موجودی خود را بررسی کنند.

استعلام از طریق کد دستوری؛ سریع‌ترین روش موجود

برای بسیاری از سرپرستان خانوار، کد USSD سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راه است. تنها کافی است:

۱. کد #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره‌گیری کنید.

۲. گزینه «استعلام موجودی» را انتخاب کنید.

۳. کد ملی سرپرست خانوار را وارد کنید.

درصورتی‌که کالابرگ برای شما واریز شده باشد، موجودی ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر فرد نمایش داده می‌شود. در صورتی که حساب فعال نباشد یا مبلغی ثبت نشده باشد، پیام «فاقد اعتبار» برای شما ظاهر خواهد شد.

استعلام از طریق اپلیکیشن کالابرگ

اپلیکیشن رسمی یکی از کامل‌ترین روش‌هاست و اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد:

موجودی فعلی کالابرگ

کل سهمیه خانوار

فروشگاه‌های نزدیک و طرف قرارداد

تاریخ واریز

وضعیت فعال یا غیرفعال بودن حساب

سوابق تراکنش‌ها و خریدهای ماهانه

سرپرستان باید حتماً با شماره موبایل ثبت‌شده به نام خودشان وارد اپلیکیشن شوند؛ در غیر این صورت سامانه اجازه ورود نمی‌دهد یا اعتبار به‌درستی نمایش داده نمی‌شود.

استعلام از طریق وب‌سایت‌های رسمی

برای افرادی که دسترسی به اپلیکیشن ندارند، سامانه‌های اینترنتی مانند «پیشخوان ۲۴» این امکان را فراهم کرده‌اند که با وارد کردن کد ملی + شماره موبایل سرپرست خانوار، وضعیت کالابرگ و مبلغ واریزی را مشاهده کنند.

این روش به‌ویژه برای اعضای خانوار که دسترسی به اینترنت یا گوشی هوشمند دارند اما اپلیکیشن نصب نمی‌کنند کاربرد دارد.



نکات مهم برای استعلام دقیق کالابرگ

برای جلوگیری از خطا در هنگام استعلام، رعایت این موارد ضروری است:

استعلام باید حتماً با کد ملی سرپرست خانوار انجام شود.

شماره موبایلی که وارد می‌کنید باید به نام سرپرست خانوار باشد.

در روش USSD باید پس از ورود، گزینه «موجودی/اعتبار» انتخاب شود.

در صورت نمایش خطا، عدم واریز یا مغایرت اطلاعات، می‌توان از طریق شماره پشتیبانی ۰۲۱-۶۳۶۹ پیگیری انجام داد.

اگر در سامانه وضعیت «غیرفعال» نمایش داده شد، باید مراحل فعال‌سازی را از طریق اپلیکیشن یا USSD انجام دهید.

با آغاز واریز اعتبار ۶۲۰ هزار تومانی کالابرگ آذر، سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم می‌توانند از طریق سه روش اصلی کد دستوری، اپلیکیشن و سامانه اینترنتی وضعیت حساب و مبلغ واریز شده را مشاهده کنند. رعایت نکات مربوط به صحیح بودن کد ملی و شماره همراه سرپرست باعث می‌شود استعلام بدون خطا انجام شود و خانوارها بتوانند موجودی خود را برای خرید کالاهای اساسی مدیریت کنند.