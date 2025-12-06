کارشناس بازار خودرو با اشاره به وابستگی مستقیم قیمت خودرو‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی به نرخ ارز اظهار کرد: گرانی‌های اخیر بازار نتیجه برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، مشکلات تولید و فشار‌های ارزی است و با تذکر و اخطار قابل کنترل نیست.

چندی پیش، سید محمد اتابک، وزیر صمت در واکنش به گلایه‌ها درباره رشد قیمت خودرو‌های مونتاژی، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک را مهم‌ترین عامل این تغییرات عنوان کرد و گفت که سال گذشته محاسبات گمرک با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شد، اما امسال این رقم به حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی خودرو اثر گذاشته است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ وی بیان کرد: دولت با توجه به این شرایط، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمت‌گذاری واقعی‌تر شود و هم روند تولید خودرو‌های مونتاژی دچار وقفه نشود.

به گفته اتابک، تعرفه‌ها طبق روال در سازمان توسعه تجارت بررسی و پس از تصویب در هیئت دولت ابلاغ می‌شود و در صورت لزوم، امکان بازنگری دوباره تعرفه‌ها نیز وجود دارد.

ابهام در شیوه قیمت‌گذاری و نبود شفافیت در صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها باعث شده خودرو‌های مونتاژی با بهایی بیش‌تر از هزینه واقعی به فروش برسند و مصرف‌کننده بیشترین فشار ناشی از این اختلاف قیمت را تحمل کند.



تاثیر مستقیم نرخ ارز بر قیمت خودرو

در همین رابطه بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: انواع خودرو از جمله محصولات مونتاژی، وارداتی و حتی تولیدات داخلی، به‌طور مستقیم از نرخ ارز اثر می‌پذیرند و افزایش قیمت ارز به‌صورت اجتناب‌ناپذیر قیمت تمام‌شده این خودرو‌ها را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: سازوکار تولید خودرو‌های مونتاژی به‌گونه‌ای است که بخش عمده قطعات از خارج تأمین می‌شود و حتی در مواردی که داخلی‌سازی صورت گرفته باشد نیز افزایش نرخ ارز بر هزینه تولید داخل اثر می‌گذارد و این شرایط واقعیتی است که با اخطار و تذکر قابل حل نیست.

به گفته این کارشناس بازار خودرو همان‌طور که تورم در حوزه غذا، لبنیات و سایر کالا‌های مصرفی مشاهده می‌شود، بازار خودرو نیز از موج تورمی مستثنی نیست و افزایش قیمت‌ها در این بخش نیز ادامه دارد.

وی افزود: تذکر دستگاه‌های نظارتی تنها در صورتی می‌تواند کارآمد باشد که مشخص شود افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی و ساختار هزینه تولید بوده است یا خیر.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از افزایش قیمت خودرو خارج از شبکه رسمی، به سود دلالان تمام می‌شود و نظارت در این حوزه همچنان کم‌رنگ است، به‌طوریکه برخی خودرو‌ها در بازار آزاد تا حدود یک میلیارد تومان بالاتر از قیمت نمایندگی معامله می‌شوند.

این کارشناس بازار خودرو در این زمینه به کاهش محسوس تولید خودرو اشاره کرد و گفت: روند عرضه خودرو در کشور طی سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات ارزی، محدودیت‌های تأمین قطعات، مسائل تولید و فشار تحریم‌ها با افت همراه شده و این عوامل موجب شده‌اند نسبت عرضه و تقاضا در بازار برهم بخورد و افزایش قیمت‌ها شدت بگیرد.

صدرایی تصریح کرد: قیمت خودرو‌های داخلی مانند پژو ۲۰۷، دنا و سایر مدل‌های پرطرفدار به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که نشان از جهش قابل توجه دارد.

جو روانی عامل شکل‌گیری موج‌های هیجانی

وی تاکید کرد: علاوه بر عوامل اقتصادی، جو روانی ناشی از سیگنال‌های سیاسی و پیش‌بینی ناپایداری‌های احتمالی نیز بر بازار اثرگذار است و موجب شکل‌گیری موج‌های هیجانی می‌شود.

به گفته این کارشناس بازار خودرو هرچند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد، اما بازار همچنان در رکود به‌سر می‌برد و تقاضای مصرفی به‌صورت واقعی کاهش یافته است.

صدرایی تاکید کرد: شرایط فعلی بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضا باشد، ریشه در تغییرات نرخ ارز و فضای روانی دارد.

وی گفت: برخلاف سال‌های قبل که افزایش نرخ ارز موجب جهش شدیدتر قیمت خودرو می‌شد، اکنون واکنش بازار نسبت به دلار متعادل‌تر شده و نشان می‌دهد قدرت خرید مردم و کشش بازار کاهش یافته است.