به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر علی جعفریان، به حواشی استعفای معاون آموزشی وزارت بهداشت اشاره و اظهار کرد: معاون آموزشی وزارت بهداشت از این جایگاه استعفا داده است و در حال حاضر تمرکز اصلی وزیر بهداشت بر انتخاب گزینه جایگزین مناسب در اسرع وقت است.

قائم مقام وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: حواشی مطرح شده در خصوص این استعفا موضوع دیگری است که اگر این حواشی جنبه حقوقی داشته باشد، باید از مسیر خود مورد پیگیری قرار بگیرد؛ بنابراین ما هیچ گاه نمی‌توانیم جلوی حواشی را بگیریم.

سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت افزود: به طور کلی هر اتفاقی که می‌افتد، تفسیر‌های مختلفی نیز صورت می‌گیرد بنده نیز نمی‌توانم حواشی معاون سابق آموزشی وزارت بهداشت را تایید یا رد کنم؛ اگرچه ممکن است موارد مختلفی به عنوان زمینه این استعفا مطرح باشد.

دکتر جعفریان تاکید کرد: معاون آموزشی وزارت بهداشت به هر دلیلی صلاح دانست استعفا بدهد؛ بالاخره مسائلی نیز در علت این تصمیم دخیل بوده است و این طور نیست که بگوییم این موارد وجود نداشته است.