میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا احمدی نژاد به سکوت اجباری رفته؟!

کد خبر: ۱۳۴۴۲۶۲
| |
2300 بازدید
|
۹

آیا احمدی نژاد به سکوت اجباری رفته؟!

در مراسم یادبود خواهر محمود احمدی‌نژاد، اتفاقی رخ داد که دوباره بحث «ممنوع‌المصاحبه بودن» او را داغ کرد.

به گزارش تابناک؛ وقتی خبرنگار برای پرسش جلو رفت، محافظ احمدی‌نژاد با لحن صریح و قاطع گفت:
«مصاحبه نکنید… بهتر است!»

چند ثانیه بعد، احمدی‌نژاد در حالی که رو به خبرنگار اشاره می‌کرد، پاسخ داد: «شنیدید چی گفتند؟!»

این واکنش کوتاه، اما معنادار، موجی از گمانه‌زنی‌ها را در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده؛ مخصوصاً اینکه او ماه‌هاست اجازه هیچ گفت‌وگوی رسمی در رسانه‌ها ندارد و عملاً در یک «حلقه سکوت» قرار گرفته است.

برخی کاربران می‌گویند این صحنه نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد نه‌تنها تمایلی به گفتگو ندارد، بلکه اجازه‌اش را هم ندارد!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمود احمدی نژاد خواهر احمدی‌نژاد مراسم ترحیم مصاحبه ممنوع المصاحبه
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مراسم ترحیم شهید حسن ایرلو
اطلاعیه مراسم ترحیم مرحومه منیره نوبخت
سپاهانی ها ممنوع المصاحبه شدند
ستاره پرسپولیس خودش را ممنوع المصاحبه کرد
ویدیوی مصاحبه احمدی نژاد با خبرنگار زن ترکیه‌ای
آغاز فرایند مصاحبه مجدد برای مردودین
حضور مسئولان درمراسم ترحیم حجت‌الاسلام قرهی
همه اعضای فدراسیون فوتبال ممنوع‌المصاحبه شدند!
تاج همه مدیران فوتبال را ممنوع المصاحبه کرد!
مصاحبه یک مدیرعامل جنجالی لیگ ایران ممنوع شد
هیات مدیره استقلال بادستور وزیر ممنوع المصاحبه شدند
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ممنوع المصاحبه شد!
استقلالی‌ها ممنوع المصاحبه شدند
پزشک تازه‌وارد استقلال، نیامده حاشیه سازی شد
مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی در تهران
محمود احمدی نژاد عزادار شد
چه‌کسانی درمراسم پدرهمسرخاتمی حاضرند؟
چهره‌ها در مراسم ترحیم همسر آیت‌الله علم‌الهدی
زمان و مکان مراسم ترحیم عارف لرستانی
مراسم ترحیم داوود احمدی‌نژاد برگزار شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۹
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
44
پاسخ
خاموشی امروز بدلیل مصرف زیاد دیروز است
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
16
6
پاسخ
تیتر درست
آیا احمدی نژاد به سکوت هوشمندانه رفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شیب، بام؟ احمدی نژاد، سکوت؟ هوش؟ هوشمندانه؟
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
6
46
پاسخ
خب خدا رو شکر، لااقل خزعبلات کمتر میشنویم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
13
پاسخ
خوب حالا که چی
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
40
پاسخ
چی داره بگه؟ کلی از بدبختی های امروز ما نتیجه رجزخونی ها و شعارها و سیاستهای اینه
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
37
پاسخ
خیلی خوبه که ایشان حرف نزند به اندازه کافی خرابکاری کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
9
پاسخ
نه عزیز جان
اون رئیس جمهوری که ما دیدیم و ازش شناخت داریم ، عمراً سکوت کنه
نونش توی حرف زدن و بگم بگم بگمش هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
9
پاسخ
برخی کاربران می‌گویند این صحنه نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد نه‌تنها تمایلی به گفتگو ندارد، بلکه اجازه‌اش را هم ندارد! البته حرفی هم برای گفتن ندارد، ایشان همه گفتنی ها و نگفتنی ها را قبلاً گفته است و تاریخ مصرفش تمام شده است !
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dhe
tabnak.ir/005dhe