آیا احمدی نژاد به سکوت اجباری رفته؟!

در مراسم یادبود خواهر محمود احمدینژاد، اتفاقی رخ داد که دوباره بحث «ممنوعالمصاحبه بودن» او را داغ کرد.
به گزارش تابناک؛ وقتی خبرنگار برای پرسش جلو رفت، محافظ احمدینژاد با لحن صریح و قاطع گفت:
«مصاحبه نکنید… بهتر است!»
چند ثانیه بعد، احمدینژاد در حالی که رو به خبرنگار اشاره میکرد، پاسخ داد: «شنیدید چی گفتند؟!»
این واکنش کوتاه، اما معنادار، موجی از گمانهزنیها را در فضای رسانهای ایجاد کرده؛ مخصوصاً اینکه او ماههاست اجازه هیچ گفتوگوی رسمی در رسانهها ندارد و عملاً در یک «حلقه سکوت» قرار گرفته است.
برخی کاربران میگویند این صحنه نشان میدهد که احمدینژاد نهتنها تمایلی به گفتگو ندارد، بلکه اجازهاش را هم ندارد!