میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی

مزدک میرزایی: وقتی در جام جهانی قبلی، آمریکا به ایران گل زد نفس راحت کشیدیم
کد خبر: ۱۳۴۴۲۵۸
| |
71880 بازدید
|
۱۸۱

اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی

به گزارش تابناک، مزدک میرزایی در شبکه اینترنشنال گفت: «وقتی در جام جهانی قبلی، آمریکا به ایران گل زد، نفس راحتی کشیدیم. اگر در این جام جهانی هم ایران گل بزند و برنده شود، هیچ کس خوشحال نخواهد شد!»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مزدک میرزایی اینترنشنال جام جهانی آمریکا ایران تابناک ورزشی
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی عراقچی و وزیر خارجه مصر درباره موضوع هسته‌ای
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست
خواننده رسمی قرعه‌کشی جام جهانی معرفی شد
عکس:مراسم قرعه کشی جام جهانی۲۰۲۶
حضور ایران در گروه، رقابت را جذاب‌تر می‌کند!
لحظات درآوردن قرعه‌های گروه ایران در جام جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹۵
در انتظار بررسی: ۳۴
انتشار یافته: ۱۸۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
255
379
پاسخ
خاک بر سر مزدورش کنن. یک روزی میاد که مثل بقیه مزدوران و وطن فروشان اظهار پشیمانی کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
دوست جون جونی فردوسی پور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اینکه رفتی به خودت مربوطه، اما حق نداری از طرف همه حرف بزنی؛ مردک
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اگر آن روز نفس راحت کشیدی چرا بروز ندادی ، منافق ؟
مهین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
حتما عقل ندارد عاقل وطن فروشی نمیکند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شرم بر مزدک وطن فروش ،وطن مثل مادر ادم می مونه جانم فدای وطن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
254
365
پاسخ
مرگ بر وطن فروش . البته که وطن فروشانی مثل مزدک از پیروزیهای ایران خوشحال نخواهد شد و این موضوع نشان می‌دهد راه درست است
پاسخ ها
محمد بابازاده خشکناب
| Australia |
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
به وطن چه ربطي داره
یک مستمری بگیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
در عجبم چرا ایران وطن فروش فراوان دارد اما مثلا ژاپن و کره ندارد
وطن فروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اولا مزدک زر زیادی زده دوما اقای تندروی جلیلی پرست به عادل فردوسی پور ربطی نداره کم کوکورانه نظر بدید.
رضا
|
Sweden
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
206
339
پاسخ
منظورش از هیچکش خودشه و تمام جیزه خورهایی که منتظرن سر برج حقوق شون را آمریکا براشون بزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تو به بقیه نگو جیره خور جناب مزدور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
132
379
پاسخ
مشکل هست ولی هیچ ایرانی از شکست ایران خوشحال نخواهد شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
چرا این همه منفی؟
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
بله موضوع همینه ایرانی ن این مزدور های صهیونی
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
یک ایرانی واقعی هر چقدر هم از وضعیت تورم و فساد و پارتی بازی مملکت عصبانی و نا امید باشه هیچ وقت از شکست تیم ملی ش. خوشحال نمیشه ه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
93
139
پاسخ
نه من خوشحال میشم. هم گروه ساده هست هم با توجه به تعداد تیم ها دیگه دور بعد رفتن کار خاصی نیست تیم ما هم رنک خوبی داره و میریم دور بعد
پاسخ ها
شهرام شکورزاده
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
یک وجب از خاک وطن را با کل آمریکا و امثال
آمریکا عوض نمکنم،همون بهتر که دزدک ، (مزدک)میرزایی رفتش اینجا جای خوبان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
153
297
پاسخ
آقای میرزایی هیچوقت وطنت رو نفروش
ایران همیشه در قله هاست
چه جان های عزیزی پای این خاک که ندادیم
الهی فدای خاکم بشم
من حقیر نوکر و مخلص هر چی ذره ذره خاک ایرانم و ایرانی وطن پرست باشرف مومن هستم
ما پای عهدی که بستیم می مانیم تا ابد الدهر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
62
131
پاسخ
یعنی چی چرا باید باور کنیم که این تیتر درسته این خبر درسته مگه میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
دمت گرم که اهل تحقیقی و همینجوری مطلبی رو قبول نمیکنی...امیدوارم درباره ی همه ی رسانه ها اینطور باشی
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
برای کسایی که شب و روزشون شده اینتراشغال بیشتر از این انتظار نمیره که باور کنن
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
دوست عزیز متاسفانه این خبر درسته من خودم نشسته بودم پای این شبکه از بس هم همشون اعم از میهمان ومیزبان از این چرت پرتا گفتن حالم بده شد و شبکه رو عوض کردم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
نتاسفانه مزدک میرزایی این مزخرفات را گفته
حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
117
236
پاسخ
امان از دست آدم نمک نشناس.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
126
102
پاسخ
او را از دست دادیم. چرا؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
هر کس بلاخره ذاتش لو میده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شما ذاتت اینه که مردم رو فراری بدی
ناشناس
| Australia |
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شما از دست دادید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
119
209
پاسخ
نظرات این تحفه رو چرا پخش میکنید این اصلا کی هست؟
پاسخ ها
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اتفاقا باید پخش بشه که مردم این موجودات پست رو بشناسن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
نظرات این تحفه مشخصه وارزشی ندارد
@jhci2947
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
یک ایرانی که رفت و راحت شد
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
مشخصا کامنتا گیچین شده. من بعنوان تماشاگر فوتبال از دخالت نهادهای بیرونی و مافیای چمن و مافیای داوری حالم از این فوتبال بهم میخوره
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dha
tabnak.ir/005dha