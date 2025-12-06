میلی صفحه خبر لوگو بالا
حضور جنجالی خداداد؛ الفاظ رکیک در آنتن زنده!

حضور خداداد عزیزی در برنامه زنده قرعه‌کشی شبکه ۳ سیما این‌بار با به کار بردن الفاظ رکیک، زشت و ناپسند مقابل چشم میلیون‌ها بیننده ایرانی، همراه بود!
حضور جنجالی خداداد؛ الفاظ رکیک در آنتن زنده!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از جام جهانی در حالی از شبکه سوم سیما پخش شد که ساترا در ابلاغیه‌ای به پلتفرم‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، اعلام کرد انتشار زنده مراسم قرعه‌کشی جام‌جهانی ممنوع است!

پس از آن، از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، اعلام شد قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز جمعه، ۵ دسامبر مصادف با ۱۴ آذر ساعت ۱۲ به وقت آمریکا (۲۱:۳۰ به وقت تهران) که در مرکز هنر‌های نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن برگزار می‌شود، از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰ به صورت زنده برای فوتبال دوستان پخش می‌شود.

به این ترتیب مردم و علاقمندان فوتبال باید پخش زنده این مسابقات را به صورت زنده از شبکه سوم سیما تماشا می‌کردند؛ برنامه‌ای که با حضور خداداد عزیزی روی آنتن رفت و در حالی که طبق معمول انتظار می‌رفت حضور وی بدون حاشیه دنبال نشود، اما اینبار حاشیه آقای پرحاشیه صرفا عصبانی شدن، تهدید کردن و رفتار‌های عجیب و غریب نبود بلکه با الفاظ رکیک و ناپسند روی آنتن زنده و مقابل چشم میلیون‌ها بیننده ایرانی، همراه شد.

عزیزی در طول این برنامه ۲ بار از الفاظ بسیار زشت و زننده استفاده کرد و یکبار نیز با تذکر همراه با خنده مجری برنامه مبنی بر اینکه میکروفن باز است و صدا پخش می‌شود، رو‌به‌رو شد!

به طور حتم همان زمان که خداداد عزیزی با به کارگیری الفاظ نامناسب مقابل دوربین تلویزیون مشغول مزه‌پراکنی ناپسندانه بود، بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان علاقمند به فوتبال که بی شک بخشی از آنها را نیز بانوان تشکیل می‌دهند، مشغول تماشای برنامه مذکور بودند و مشخص نیست که چرا باید تا این حد قبح به کار بردن الفاظ رکیک مقابل چشم میلیون‌ها بیننده تلویزیونی با توجه به محدودیت ایجاد شده ساترا برای پلتفرم‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر، شکسته شود؟

این سوال از مسئولان سیما و به ویژه شبکه ۳ مطرح است که به چه علت باید چنین اتفاقی نه یکبار، بلکه دو بار در برنامه زنده تلویزیونی رخ دهد؟ چه کسی در این خصوص پاسخگو است و چرا باید شاهد چنین مسائلی در رسانه ملی باشیم؟

بهتر نبود همان مرتبه اول که عزیزی از الفاظ نامناسب استفاده کرد به صورت جدی به او تذکر داده شود؛ اتفاقی که بعید است از سوی متولیان این برنامه با توجه به خصوصیات اخلاقی مهمان دعوت شده که هر آن ممکن بود با ترک برنامه همراه شود، رخ داده باشد.

بهتر نیست رسانه ملی از دعوت کردن افرادی که کنترلی روی رفتار، گفتار و افکار خود ندارند پرهیز و مهمانان خود را از جامعه فرهیخته‌تر فوتبال کشور، انتخاب کند تا شاهد نمایش چنین الفاظی نباشیم و چنین ادبیاتی در رسانه ملی مورد استفاده قرار نگیرد؟

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
22
135
پاسخ
چرا از آقای دایی یا مهدوی کیا در تلویزیون دعوت نمیشه؟؟دلیل کاملا معلومه،،کبوتر باکبوتر
پاسخ ها
غزاله چلابی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
افرین گل گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
11
50
پاسخ
فراموش نکردیم همین شخص زمان انتخابات طرفدار چه کسی بود و برای کی داشت رای جمع میکرد
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
من یادم نمیاد برای کی رای جمع می کرد ولی بی ادبی ایشون ارتباطی با انتخابات و کس دیگه ای نداره بس کنید از ارتباط دادن هر چیزی به هم. هیچ ارتباطی ندارد
ناشناس
|
Oman
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
13
106
پاسخ
بالاخره خلایق هر چه لایق... همه چیزمون به هم میاد... سیاستمدارهامون، اقتصادمون، وضعیت منابع کشور... اینم که ورزشکارامون... البته پهلوانان واقعی مثل دایی و خادم و‌... جایی دیگه در قلب مردم دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
11
93
پاسخ
ایشون هر لفظ رکیک دیگری بکار ببرند همچنان محبوب دل صدا و سیماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
8
71
پاسخ
متاسفانه قحط کارشناس مثل سایر سایر زمینه ها!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
8
65
پاسخ
خود صدا وسیما خواسته . مردم که نخواسته اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
8
61
پاسخ
اگر کارشناس معقول و کاربلد دیگری میشناسید که قبول کنه به رسانه میلی بیاد ، معرفیش کنید !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
8
53
پاسخ
وقتی صدا و سیما همه چیز را از عینک باندی و جناحی می بیند معلوم است که به جای دعوت از امثال آقای دایی و هاشمیان و مهدوی کیا و... از تعداد محدود باقیمانده که حاضرند برای پول یا دیده شدن در برنامه حاضر شوند استفاده می کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
10
35
پاسخ
الان صدا و سیما در تصرف تعدادی از مجری ها و هنرپیشگان و کارسناسان غیر فنی شده .برنامه دیدم که مجری فوتبال شبکه ورزش برنامه زنده داشت و در شبکه دیگه داشت برنامه شرکت در یه مسابقه تلوزیونی بود و شده شب نشینی اعضای شبکه به به نوبت به شبکه دیگه میرن و حلاصه برنامه می سازن در مورد کارشناساشونم که دیگه همه میدونن چه ادم هایی وارد میشن
مهدی خسروی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
63
31
پاسخ
علت سیب زمینی بودن ما مردم چی میتونه باشه که اینقدر بی تفاوت شدیم بابا یارو زده 13 تن بمب رو تاسیسات هسته ای ایران خالی کرده و با زبون خودش اعتراف کرده که من همه کاره تو این جنگ بودم روز سوم جنگ خبرنگارها بهش گفتن که نمیخواید صلح کنید گفت به هیچ عنوان چون اسراییل داره خوب میزنه حالا تو همش فاز روشن فکری بگیر بگو صدا و سیما جای این کارها نیست دمه خداداد عزیزی گرم مرد باغیرت که حاضر نیست حتی فیلمش کنار فیلم اون کله زرد باشه
