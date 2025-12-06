حضور جنجالی خداداد؛ الفاظ رکیک در آنتن زنده!

حضور خداداد عزیزی در برنامه زنده قرعه‌کشی شبکه ۳ سیما این‌بار با به کار بردن الفاظ رکیک، زشت و ناپسند مقابل چشم میلیون‌ها بیننده ایرانی، همراه بود!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از جام جهانی در حالی از شبکه سوم سیما پخش شد که ساترا در ابلاغیه‌ای به پلتفرم‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، اعلام کرد انتشار زنده مراسم قرعه‌کشی جام‌جهانی ممنوع است!

پس از آن، از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، اعلام شد قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز جمعه، ۵ دسامبر مصادف با ۱۴ آذر ساعت ۱۲ به وقت آمریکا (۲۱:۳۰ به وقت تهران) که در مرکز هنر‌های نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن برگزار می‌شود، از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰ به صورت زنده برای فوتبال دوستان پخش می‌شود.

به این ترتیب مردم و علاقمندان فوتبال باید پخش زنده این مسابقات را به صورت زنده از شبکه سوم سیما تماشا می‌کردند؛ برنامه‌ای که با حضور خداداد عزیزی روی آنتن رفت و در حالی که طبق معمول انتظار می‌رفت حضور وی بدون حاشیه دنبال نشود، اما اینبار حاشیه آقای پرحاشیه صرفا عصبانی شدن، تهدید کردن و رفتار‌های عجیب و غریب نبود بلکه با الفاظ رکیک و ناپسند روی آنتن زنده و مقابل چشم میلیون‌ها بیننده ایرانی، همراه شد.

عزیزی در طول این برنامه ۲ بار از الفاظ بسیار زشت و زننده استفاده کرد و یکبار نیز با تذکر همراه با خنده مجری برنامه مبنی بر اینکه میکروفن باز است و صدا پخش می‌شود، رو‌به‌رو شد!

به طور حتم همان زمان که خداداد عزیزی با به کارگیری الفاظ نامناسب مقابل دوربین تلویزیون مشغول مزه‌پراکنی ناپسندانه بود، بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان علاقمند به فوتبال که بی شک بخشی از آنها را نیز بانوان تشکیل می‌دهند، مشغول تماشای برنامه مذکور بودند و مشخص نیست که چرا باید تا این حد قبح به کار بردن الفاظ رکیک مقابل چشم میلیون‌ها بیننده تلویزیونی با توجه به محدودیت ایجاد شده ساترا برای پلتفرم‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر، شکسته شود؟

این سوال از مسئولان سیما و به ویژه شبکه ۳ مطرح است که به چه علت باید چنین اتفاقی نه یکبار، بلکه دو بار در برنامه زنده تلویزیونی رخ دهد؟ چه کسی در این خصوص پاسخگو است و چرا باید شاهد چنین مسائلی در رسانه ملی باشیم؟

بهتر نبود همان مرتبه اول که عزیزی از الفاظ نامناسب استفاده کرد به صورت جدی به او تذکر داده شود؛ اتفاقی که بعید است از سوی متولیان این برنامه با توجه به خصوصیات اخلاقی مهمان دعوت شده که هر آن ممکن بود با ترک برنامه همراه شود، رخ داده باشد.

بهتر نیست رسانه ملی از دعوت کردن افرادی که کنترلی روی رفتار، گفتار و افکار خود ندارند پرهیز و مهمانان خود را از جامعه فرهیخته‌تر فوتبال کشور، انتخاب کند تا شاهد نمایش چنین الفاظی نباشیم و چنین ادبیاتی در رسانه ملی مورد استفاده قرار نگیرد؟