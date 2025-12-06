میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۴۲۳۸
عکس: غزه چند روز بدون دود جنگ

در سایه یک آتش‌بس موقت، جوانان غزه فرصت یافتند برای نخستین بار پس از ماه‌ها درگیری، از محوطه‌های شنی و ساحلی برای تفریح استفاده کنند؛ جایی که صدای موتورهای تریل و ATV جای انفجارها را گرفت و لحظاتی کوتاه از آزادی و هیجان را در میان تنش‌های همیشگی رقم زد.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل غزه فلسطین آتش‌بس موقت
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
انتشار یافته: ۱
بهلول
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰
بابا خدایی دل خوشی دارند!!!
