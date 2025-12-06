خطر انتقال آنفلوآنزا تا ۷ روز پس از ابتلا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رییس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به شروع اپیدمی آنفلوآنزا هشدار داد و با بیان اینکه مبتلایان تا یک هفته پس از بروز علائم همچنان ناقلاند، تاکید کرد: مصرف خودسرانه دگزامتازون میتواند به بروز عوارض جدی و حتی مرگ منجر شود؛ بنابراین مهمترین راهکار فعلی «پیشگیری» است.
محمدرضا صالحی؛ رییس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتیبیوتیکهای دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره شیوع آنفلوآنزا اظهار کرد: تصور میکنم زمان اعلام اپیدمی آنفلوآنزا فرارسیده و میبایست این موضوع اعلام شود. بر اساس روند رو به افزایش ابتلای هموطنان به آنفلوآنزا طی یک هفته گذشته میتوان اپیدمی این بیماری را اعلام کرد.
آموزشهای لازم زمان اپیدمی در اختیار مردم قرار گیرد
دانشیار بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه سیستم بهداشتی و درمانی کشور میبایست بر اساس شرایط اپیدمی اقدام کند، تصریح کرد: هنگامی که میگوییم عملکرد سیستم بهداشتی و درمانی میبایست بر اساس شرایط اپیدمی باشد، منظور این است که آموزشهای لازم در اختیار مردم قرار گیرد.
او ادامه داد: هموطنان میبایست بدانند چه کارهایی را انجام دهند که تا حد امکان از ابتلا به آنفلوآنزا پیشگیری کنند. همچنین آموزشها میبایست به نحوی باشد که مردم بدانند در صورتی که به این بیماری مبتلا شدند چه اقداماتی انجام دهند.
استفاده از ماسک و شستوشوی دستها را فراموش نکنیم
صالحی درباره روشهای پیشگیری از آنفلوآنزا توضیح داد: استفاده از ماسک و شستوشوی مرتب دستها، قدم اول پیشگیری از آنفلوآنزا است. همچنین اجتناب از دست دادن، دوریکردن از تماس نزدیک، اجتناب از حضور در مکانهای عمومی و رعایت موارد مربوطه و پوشش ماسک در صورت استفاده از وسایل حملونقل عمومی، به پیشگیری از آنفلوآنزا بسیار کمک میکند.
رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیکهای دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه متاسفانه شستوشوی دستها چندان مورد توجه قرار نمیگیرد، گفت: آنفلوآنزا از طریق قطرات تنفسی در سطوح قابل انتقال است. بر اساس شرایط انتقال و وضعیت روزهای کنونی، بهتر است که به شستوشوی مرتب دستها توجه کنیم.
افزایش امکان ابتلا به بیماری
این متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه امکان ابتلا به آنفلوآنزا افزایش یافته، اظهار کرد: با توجه به اینکه امکان ابتلا به آنفلوآنزا افزایش یافته، با انجام اقدامات پیشگیرانه بازهم احتمال ابتلا به این بیماری وجود دارد. هنگامی که افراد مبتلا میشوند، با علائمی مانند سردرد، بدن درد، تبهای بالا، احتمال ضعف و بیحالی، گلودرد، آبریزش بینی، اشک ریزش و احتمال سرفههای خشک مواجه میشوند. این احتمال وجود دارد که تمام این علائم در یک فرد وجود نداشته باشد.
بیماران در خانه بمانند
صالحی گفت: بیماران در مدت زمان بیماری خود میبایست مایعات فراوان مصرف کنند. همچنین استراحتکردن، استفاده از مسکنهای ساده، مصرف میوه و سبزیجات تازه، استفاده از ویتامین C، دوری از اعضای خانواده نیز به بیماران توصیه میشود. افرادی که به آنفلوآنزا مبتلا میشوند، بهتر است که اتاق خود را از سایر اعضای خانواده جدا کنند و در خانه نیز ماسک داشته باشند.
اجتناب از حضور کودکان مبتلا در کلاسهای درس
رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیکهای دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: افراد دارای علائم عفونتهای تنفسی، بهتر است از حضور در مکانها و وسایل حملونقل عمومی و کلاسهای درس خودداری کنند. با توجه به اینکه احتمال انتقال این بیماری تا یک هفته وجود دارد، من از بیماران درخواست میکنم که نسبت به اهمیت رعایت عدم حضور در مکانهای عمومی آگاه باشند.
دانشیار بیماریهای عفونی دانشگاه علومپزشکی تهران تصریح کرد: اگرچه روزهای آلوده تهران را سپری میکنیم و آلودگی هوا بر سلامت انسانها اثر میگذارد، اما تعطیلی کلاسهای درس سبب کندشدن اپیدمی آنفلوآنزا میشود؛ چراکه کودکان به راحتی میتوانند به آنفلوآنزا مبتلا شوند و این بیماری را به سایر اعضای خانواده خود منتقل کنند.
احتمال ابتلا به بیماری شدید در گروههای پرخطر
صالحی با بیان اینکه گروههای پرخطر برای پزشکان بسیار حائز اهمیت هستند، گفت: زنان باردار، افراد مبتلا به چاقی، سالمندان، کودکان کمتر از ۶ سال، افراد دارای بیماریهای زمینهای، مبتلایان به سرطان، بیماران تحت شیمی درمانی، بیماران دارای نارساییهای قلبی و ریوی این روزها میبایست بسیار مراقب باشند. این افراد به طور حتم از ماسک استفاده کنند و از شستوشوی مرتب دستها غافل نشوند.
او ادامه داد: اگر افراد پرخطر به آنفلوآنزا مبتلا شوند، این احتمال وجود دارد که شرایط آنها نسبت به سایر افراد سختتر شود و به درمانهای پیچیدهتر، بستریشدن در بیمارستان و مدیریت دقیقتر نیاز داشته باشند.
دانشیار بیماریهای عفونی دانشگاه علومپزشکی تهران درباره افزایش مراجعه به مراکز درمانی توضیح داد: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، تعداد موارد مثبت آنفلوآنزا نسبت به اوایل آبان ماه ۳۰ درصد افزایش یافته است. افزایش تعداد موارد مثبت آنفلوآنزا بیانگر ورود جدی به یک پیک این بیماری است.
مبتلایان به آنفلوآنزا به آنتیبیوتیک نیاز ندارند
رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیکهای دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است، اظهار کرد: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد بیماران به آنتیبیوتیک نیاز ندارند. این احتمال وجود دارد که برخی بیماران مبتلا به آنفلوآنزا به مواردی مانند ذاتالریه و سینوزیت مبتلا شوند و با نظر پزشک به آنتیبیوتیک نیاز داشته باشند. متاسفانه، هنگامی که بیماران به صورت خودسرانه به درمان بیماری با آنتیبیوتیک روی میآورند، نه تنها احتمال ابتلا به عوارض آنتیبیوتیکی برای آنها وجود دارد، بلکه روند درمان آنفلوآنزا را به تاخیر میاندازند. باز هم تاکید میکنم که احتمال بروز مشکلات در این افراد وجود دارد.
صالحی با بیان اینکه مبتلایان به آنفلوآنزا میبایست صبور باشند، گفت: مصرف مایعات فراوان، استراحت، مصرف مسکنهای ساده و صبور بودن در دوران بیماری توصیه میشود. متاسفانه، برخی بیماران صبر کافی برای درمان خود ندارند و انتظار دارند در کوتاهترین زمان بهبود یابند.
مصرف خودسرانه دگزامتازون و خطر مرگ
این متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه درمان آنفلوآنزا با آنتیبیوتیک دستنیافتنی است، توضیح داد: متاسفانه، برخی افراد برای درمان به مصرف خودسرانه دگزامتازون روی میآورند. مصرف خودسرانه دگزامتازون میتواند سبب بروز مشکلات جدی و حتی مرگ بیمار شود. تزریق دگزامتازون در آنفلوآنزا در بسیاری از موارد سبب بروز مشکلات جدی شده و به هیچ وجه توصیه نمیشود.
ضرورت پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا
او درباره تزریق واکسن آنفلوآنزا توضیح داد: در شرایط کنونی بهتر است که بر پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا تمرکز کرد تا نسبت به تزریق واکسن اقدام کرد. اگرچه تزریق واکسن در حالت کلی توصیه میشود، اما به نظر میرسد که اغلب موارد آنفلوآنزا «سابکلاد K» باشد و این سوش در واکسنهایی که برای سال جاری طراحی شده، وجود ندارد.
رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیکهای دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیح داد: بر اساس شرایط کنونی، بهتر است که بر پیشگیری متمرکز شویم. در حال حاضر، ماسک زدن، شستن مرتب دستها و اجتناب از حضور در مکانهای عمومی نسبت به تزریق واکسن بسیار مهمتر است.