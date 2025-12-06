کانادا سوریه را از فهرست حامیان تروریسم حذف کرد

دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد که سوریه را از فهرست «حامیان خارجی تروریسم» خود حذف کرده و همچنین گروه «هیئت تحریر الشام» از فهرست «نهادهای تروریستی» خود حذف کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دولت کانادا اظهار داشت: این اقدام «در راستای تصمیمات اخیر متحدان ما، از جمله بریتانیا و ایالات متحده است».
این دولت همچنین خاطرنشان کرد که این اقدام در پی «تلاشهای دولت سوریه برای ارتقای ثبات در سوریه و ایجاد آیندهای امن و فراگیر برای شهروندانش و همکاری با شرکای جهانی برای ارتقای ثبات منطقهای و مبارزه با تروریسم» انجام میشود.
ایالات متحده و بریتانیا ماه گذشته، پس از تصویب قطعنامه مشابهی توسط شورای امنیت سازمان ملل، تحریمهای «احمد الشرع»، رئیس جمهور سوریه را لغو کردند.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر کشورها اکثر تحریمهای اعمال شده علیه سوریه به دلیل اقدامات رژیم سابق را لغو کردهاند.