کانادا سوریه را از فهرست حامیان تروریسم حذف کرد

کانادا روز جمعه اعلام کرد که سوریه و گروه «هیئت تحریر الشام» را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود حذف کرده است، اقدامی که پس از اقدامات مشابه ایالات متحده و بریتانیا در هفته‌های قبل انجام شده بود.
کانادا سوریه را از فهرست حامیان تروریسم حذف کرد

دولت کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد که سوریه را از فهرست «حامیان خارجی تروریسم» خود حذف کرده و همچنین گروه «هیئت تحریر الشام» از فهرست «نهادهای تروریستی» خود حذف کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ دولت کانادا اظهار داشت: این اقدام «در راستای تصمیمات اخیر متحدان ما، از جمله بریتانیا و ایالات متحده است».

این دولت همچنین خاطرنشان کرد که این اقدام در پی «تلاش‌های دولت سوریه برای ارتقای ثبات در سوریه و ایجاد آینده‌ای امن و فراگیر برای شهروندانش و همکاری با شرکای جهانی برای ارتقای ثبات منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم» انجام می‌شود.

ایالات متحده و بریتانیا ماه گذشته، پس از تصویب قطعنامه مشابهی توسط شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های «احمد الشرع»، رئیس جمهور سوریه را لغو کردند.

ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر کشورها اکثر تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه به دلیل اقدامات رژیم سابق را لغو کرده‌اند.

کانادا سوریه تروریست تحریم لیست تروریستی خبر فوری اتحادیه اروپا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
1
پاسخ
سوریه الان خود تروریسم هست حتی حامیش هم نیست :))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
دنیای وارونه وارونه !!!!
