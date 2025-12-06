رأی‌دهی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال اخیر، الگویی منسجم از حمایت از مواضع ضدغربی، ضداسرائیلی و حامی خلع سلاح را نشان می‌دهد، در حالی که با مصوبات حقوق بشری علیه خود یا متحدان (مانند سوریه و روسیه) به شدت مخالف است. این الگو اولویت‌های ژئوپلیتیکی ایران در سازمان ملل را مشخص می کند.

به گزارش تابناک، در سال‌های اخیر، از اواخر ۲۰۲۰ تا اوایل ۲۰۲۶، ایران به عنوان یکی از اعضای ثابت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، الگویی ثابت و قابل پیش‌بینی در رأی‌گیری‌هایش نشان داده که ریشه در اولویت‌های ژئوپلیتیک، ایدئولوژیک و دفاعی‌اش دارد.

این الگو نه تنها بازتاب‌دهنده تنش‌های مداوم با غرب، به ویژه ایالات متحده، است، بلکه نشان‌دهنده همسویی استراتژیک با متحدان شرقی و جنوبی خود مانند روسیه، چین و برخی کشورهای عربی است.

در این دوره، که شامل جلسات ۷۵ تا ۸۰ مجمع عمومی می‌شود، ایران در بیش از ۳۰۰ قطعنامه رأی‌گیری شده شرکت کرد و نرخ همخوانی رأی‌هایش با ایالات متحده به طور متوسط کمتر از ۲۵ درصد بود – عددی که آن را در میان پایین‌ترین کشورها قرار می‌دهد، کنار کره شمالی و سوریه – و این امر عمدتاً به دلیل مخالفت‌های سیستماتیک در موضوعاتی مانند حقوق بشر، مناقشه خاورمیانه و بحران اوکراین رخ داد.