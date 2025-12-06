در آستانه روز دانشجو، دانشگاه‌های سراسر کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی مبنی بر حضور مسئولان کشوری و استانی، میزبان چهره‌های شاخصی از سه قوه و نهادهای کلیدی خواهند بود.

در آستانه فرارسیدن روز دانشجو، برنامه حضور مقامات ارشد دولت، مجلس و نهاد‌های وابسته در دانشگاه‌های مختلف اعلام شده است. این مراسم‌ها شامل نشست‌های پرسش و پاسخ، سخنرانی‌ها و برنامه‌های فرهنگی مسئولان ارشد کشور با دانشجویان خواهند بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در آستانه روز دانشجو، دانشگاه‌های سراسر کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی مبنی بر حضور مسئولان کشوری و استانی، میزبان چهره‌های شاخصی از سه قوه و نهاد‌های کلیدی خواهند بود. این اقدام در راستای تحقق هدف اصلی دستورالعمل، یعنی تبدیل دانشگاه به محلی برای طرح دغدغه‌های ملی و فراهم آوردن زمینه پرسش و پاسخ سازنده صورت گرفته است.

روز دانشجو، همواره به عنوان فرصتی برای تجدید میثاق میان جامعه دانشگاهی و ساختار‌های مدیریتی کشور شناخته می‌شود. امسال، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است. وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ذیربط با صدور دستورالعملی مشخص، بر ضرورت حضور مستقیم مقامات ارشد در میان دانشجویان تأکید کرده‌اند. هدف اصلی این دستورالعمل، تسهیل گفتگوی دوطرفه و شنیدن مستقیم مطالبات دانشجویان است تا بدین ترتیب، دانشگاه‌ها از حالت صرفاً آموزشی خارج شده و به کانون تبادل نظر و ارائه راهکار در سطح ملی تبدیل شوند.

این دستورالعمل با تأکید بر طرح دغدغه‌های ملی در محیط‌های دانشگاهی، مسئولان را ملزم به پاسخگویی شفاف در برابر پرسش‌های دانشجویان کرده است.

* مراسم رسمی روز دانشجو

مراسم رسمی بزرگداشت روز دانشجو که قرار است نمادین‌ترین رویداد این روز باشد، فردا یکشنبه ۱۶ آذر ماه در پایتخت برگزار خواهد شد. این مراسم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برپا می‌شود و حضور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور قطعی شده است. در این مراسم وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور خواهند داشت.

پیش‌بینی می‌شود که این مراسم که نقش محوری در تبیین رویکرد دولت در قبال دانشگاهیان خواهد داشت، محلی برای شنیدن مستقیم مطالبات از زبان دانشجویان باشد. بر اساس گزارش‌های اعلام شده حدود ۱۳ تشکل دانشجویی از گرایش‌های مختلف، فرصت خواهند یافت تا به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود بپردازند. این تعداد تشکل، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد فضایی جامع از طیف‌های فکری موجود در دانشگاه‌ها است.

*سران سه قوا در مسیر دانشگاه‌ها

حضور سران سه قوه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف کشور، بیانگر تعهد عملی مسئولان به اصل پاسخگویی در برابر جامعه دانشگاهی است. این اقدام، این پیام را منتقل می‌سازد که معنای پاسخگو بودن مدیران در قبال قشر فرهیخته و پیشران کشور، صرفا یک شعار سیاسی نبوده بلکه به عنوان یک اولویت در دستور کار عالی‌ترین سطوح مدیریتی قرار دارد و فرصتی برای گفتگوی مستقیم و تبادل نظر فراهم می‌آورد.

رئیس قوه مجریه مهمان دانشجویان پزشکی

مراسم رسمی روز دانشجو، فردا یکشنبه ۱۶ آذر ماه جاری با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، و وزرای علوم و بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد. در این مراسم حدود ۱۳ تشکل دانشجویی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

حضور رئیس دستگاه قضا در دانشگاه زنجان

بر اساس اخبار غیر رسمی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، دانشگاه زنجان را برای سخنرانی و پاسخگویی مستقیم به دانشجویان در روز دانشجو انتخاب کرده است.

رئیس قوه مقننه در دانشگاه فردوسی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برای مراسم روز دانشجو به مشهد سفر خواهد کرد تا در بین دانشجویان دانشگاه فرودسی مشهد حاضر شود و به پرسش‌های دانشجویان پاسخ دهد.

وزرای کلیدی و مسئولین دولت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس حضور می‌یابد و این مراسم احتمالا بر محوریت فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانشجویی متمرکز خواهد بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دکتر احمد میدری وزیر کار نیز در دانشگاه علامه طباطبایی حضور که از مراکز اصلی علوم انسانی کشور حاضر خواهد شد تا به دغدغه‌های دانشجویان در عرصه‌های مختلف به ویژه اشتغال پاسخ دهد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دکتر حسین سیمایی صراف متولی آموزش عالی نیز در قلب مرکز مهندسی کشور یعنی دانشگاه صنعتی شریف حاضر خواهد شد تا مستقیما با نخبگان فنی و مهندسی گفت‌و‌گو کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی: متولیان این دو وزارتخانه سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و فرزانه صادق وزیر راه و مسکن در دانشگاه خواجه نصیر که از مراکز فنی قدیمی تهران است، حضور خواهند یافت. این موضوع نشانه‌ای از رویکرد میان‌بخشی در حل مسائل اقتصادی کشور خواهد بود.

علاوه بر وزرا، نمایندگانی از نهاد‌های ملی نیز در برنامه‌های روز دانشجوی دانشگاه‌های مختلف حضور فعال خواهند داشت:

سازمان انرژی اتمی: محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در مراسم روز دانشجوی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت حضور می‌یابد.

شهردار پایتخت: علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز حاضر شده و به گفت‌و‌گو با دانشجویان این دانشگاه بزرگ خواهد پرداخت.

وزارت امور خارجه: کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت امور خارجه در دانشگاه بین‌المللی قزوین حضور می‌یابد که محلی مناسب برای طرح مسائل دیپلماتیک و بین‌المللی است.

نظام پزشکی: دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی، در دانشگاه علوم پزشکی تهران به پرسش‌های همکاران آینده خود پاسخ خواهد داد.

سخنگوی دولت: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز مهمان دو دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه یزد خواهد بود که این امر نشان‌دهنده اهمیت پوشش رسانه‌ای و پاسخگویی مستقیم دولت است.

تمرکز بر کیفیت نهاد پاسخگویی مهم‌ترین تغییر ساختاری است که در دستورالعمل روز دانشجوی امسال دیده می‌شود به شکلی که این مراسم به سخنرانی‌های رسمی محدود نشود.

نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف رویکرد‌های گذشته که گاهی با محدودیت زمان یا فضای طرح سؤال مواجه بودند، در ابلاغیه اخیر روز دانشجوی دو وزارت خانه علوم و بهداشت بر لزوم کیفیت مناسب حضور و اختصاص حداقل ۵۰ درصد زمان برنامه به پرسش و پاسخ تأکید شده است.

این الزام قانونی به برگزارکنندگان مراسم تاکید می‌کند که زمان کافی برای طرح بدون واسطه پرسش‌ها فراهم شود. این امر نویدبخش فضایی است که در آن نقد‌ها و دغدغه‌های دانشجویان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکل مستقیم و بدون فیلتر شنیده شود.

برگزاری این حجم از برنامه‌ها در دانشگاه‌های مختلف کشور، از مراکز فنی و مهندسی تا مراکز علوم انسانی و پزشکی، نشان از اهمیت ویژه دولت به گفتگوی سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه در حل مسائل کلان کشور دارد. رویداد تاریخی ۱۶ آذر ماه، نه تنها پاسداشت آرمان‌های تاریخی روز دانشجو، بلکه آزمونی برای سنجش میزان تمایل مسئولین به پذیرش و پاسخگویی به مطالبات نسل جوان کشور خواهد بود. دانشگاه‌ها در این روز تبدیل به ویترین شفافیت و پاسخگویی نظام مدیریتی کشور خواهند شد.