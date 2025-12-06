میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا اپوزیسیون به شروین حاجی‌پور توهین می‌کند؟

با انتشار خبر درخواست مجوز شروین حاجی‌پور برای انتشار آلبوم موسیقی، سیل انتقادات به موجی از فحاشی به این چهره موسیقی ایران از سوی خارج‌نشینان به راه افتاد.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۰۱
| |
1533 بازدید
|
۸
چرا اپوزیسیون به شروین حاجی‌پور توهین می‌کند؟

به گزارش تابناک؛ روزنامه همشهری نوشت: درحالی‌که حاجی‌پور با انتشار یک ترانه موسوم به اعتراضی در جامعه موسیقی ایران شناخته شد، میزان ناسزا‌ها و حملات بی‌رحمانه به این فعال عرصه موسیقی و خواننده‌ای که ۳‌سال پیش همین جریانی که امروز به او فحاشی می‌کند، مدافعش بود، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ در این رابطه یک کارشناس موسیقی اظهار داشت:

بسیاری از افرادی که از شروین حاجی‌پور انتقاد می‌کنند با نفس دریافت مجوز رسمی مشکل دارند و مجوز گرفتن از جریان رسمی کشور آن هم برای خواننده‌ای که بعد از اجرای ترانه اعتراضی به شهرت رسیده را برنمی‌تابند. اساسا شهرت شروین حاجی‌پور نه براساس معیار‌های هنری که اساسا از همین دنده سیاسی

شروع شده بود.

از داستان حاشیه‌های سیاسی این ماجرا که بگذریم، از نظر من به‌عنوان آهنگساز کفه ترازوی هنری این خواننده بسیار پایین است. حتی جایزه گرمی هم نتوانست مقبولیت هنری برای شروین حاجی‌پور ایجاد و دست‌کم جایگاهی بین موزیسین‌های داخلی برایش ایجاد کند.

با این همه و جدا از ویژگی‌ها و شاخصه‌های هنری، رویکرد آقای حاجی‌پور مبنی بر حضور در کشور و دوست‌داشتن ایران، بسیار ارزشمند است. اینکه اعلام کرد من ایران را دوست دارم و نمی‌خواهم از وطنم بروم، بسیار قابل احترام است.

حاجی‌پور با علم به اینکه بخشی از مخاطبانش در آن سوی آب‌ها چه دیدگاهی دارند و چه واکنش‌هایی به اعلام و اصرار به حضور و فعالیت قانونی در ایران نشان خواهند داد، این موضع را گرفت. ضمن اینکه این خواننده به‌نظر من عاقلانه رفتار کرد. مجوز گرفتن به‌معنای حمایت و حفاظت از مالکیت مادی و معنوی اثر است؛ یعنی ایشان اگر تا الان کاری را کرده، نمی‌توانسته قانونا از آن دفاع کند در چارچوب موسیقی و قوانینی که وجود دارد.

از این منظر ماندن شروین حاجی‌پور در وطن ارزشمند و نشان‌دهنده این است که به مرحله‌ای از پختگی شخصیتی و هنری رسیده است.

علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
9
14
پاسخ
چون انتظار داشتن شروین به مشعل و یه پلاکارد برداره بره تو خیابان و شعار زن زندگی آزادی سر بده در راه ایدئولوژی های اونا کشته بشه
پاسخ ها
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شروین یک جوان آزاده که در کنار ملتش موند وهنوز هم هست وکسی هم بهش توهین نکرده سر مواضع درستش هم ایستاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
7
12
پاسخ
واقعا نباید توهین کرد. بالاخره هرکسی توانی داره. ایشون هم کم آورد. نمیشه که زندگی نکنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
11
7
پاسخ
همینکه وطنسوزان بسوزند کافی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
15
پاسخ
کلا ما دوست داریم دیگران برامون هزینه بدن ؛ منی که یقه مو صبح تا زیر گلوم می بندم که تو اداره برام مشکلی پیش نیاد ، توقع دارم فلان هنرپیشه و فوتبالیست و .... زندگیشو نابود کنه تا امثال من از پشت گوشی براش هورا بکشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پس تو که بنده چند ساعت اضافه کاری، بنشین سرجات چون این مملکت را میلیونها از جان گذشته حفظ کرده اند و خواهند کرد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
6
پاسخ
واقعا آدم بخش زیادی از اپوزوسیون رو که نگاه میکنه تاسف میخوره که چرا انقدر بخشهایی از جامعه سطح فکری پایینی دارند. دلیل اینکه ما به اینجا رسیدیم همینه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
7
پاسخ
نمی‌دونم چرا من از اینکه چه در سر بعضی از اپوزیسیون های خارج از کشور می‌گیرد، واقعا سر در نمیارم.
شروین‌ هم در داخل و هم در خارج از ایران این قدر تحت فشار است.و اپوزیسیون خارج از کشور ابدا درکی از داخل کشور ندارد. و نمی خواهد هم که داشته باشد.
