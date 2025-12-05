باراک مدعی تمایل ترامپ برای توافق با ایران شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان در جلسهای که به مدیریت هادلی گمبل، مجری ارشد مؤسسه بینالمللی میلکن برگزار شد، مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مایل به رسیدن به توافق با ایران است، اما این امر تنها زمانی ممکن است که تهران اراده واقعی برای پیشبرد چنین فرایندی داشته باشد.
باراک در تلاش برای مقصر جلوه دادن ایران، اظهار کرد: «رئیسجمهور ما بهخوبی میداند که وارد کردن او به صرف گفتوگو، در حالی که خشونت و رقابتهای بیهوده برای نفوذ در منطقه ادامه دارد، امکانپذیر نیست.»
او در بخش دیگری از اظهاراتش درباره پرونده سوریه گفت که دمشق میداند بخشی از راهحل، رسیدن به توافق با رژیم صهیونیستی است.
باراک افزود که از نظر او مسیر مطلوب شامل «توافق امنیتی و مرزی، تعیین تکلیف مناطق و حرکت بهسوی عادیسازی روابط» است و رژیم صهیونیستی نیز چنین خواستهای دارد.
فرستاده آمریکا همچنین با بیان اینکه سوریه در تعامل با واشنگتن «همکاری کامل» نشان داده است، گفت: «هر آنچه از دمشق خواستهایم، از جمله در مسیر تعامل با اسراییل، انجام دادهاند. اما تلآویو هنوز اعتماد کافی ندارد و به همین دلیل، روند بسیار کند پیش میرود.»