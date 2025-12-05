تناقض در تصمیمات کارگروه اضطرار استانداری تهران

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، کارگروه استانداری تهران، مدارس ابتدایی بهارستان و ۹ شهرستان دیگر با شاخص زیر ۱۰۰ را تعطیل کرد، اما رباطکریم و ملارد با عددهای بالاتر همچنان باز هستند. این تناقض نه فقط ابهام اداری بلکه بینظمی محسوس در تصمیمگیری استانداری تهران است.
نمودارها و مقایسهها نشان میدهد یا سیستم اعلام وضعیت هوای استان یا خطا دارد، یا تعطیلی های استانداری تهران سلیقه ای یا دستوری است.
از سویی آلودگی هوا عیان است و چیزی است که شهروندان هر روز با چشم، ریه و سردردهای پاییزی تجربه میکنند و قرار نیست با مصوبه و چشمپوشی اداری جا بزند.