رئال مادرید از بارسلونا شکایت کرد!

رئال مادرید پس از ماه‌ها تدوین یک گزارش مفصل درباره داوری‌های لالیگا و پرونده نگریرا، اسناد و ویدیوهای خود را آماده ارسال رسمی به فیفا کرده تا این پرونده وارد مرحله‌ای تازه و بین‌المللی شود.
کد خبر: ۱۳۴۴۱۶۸
| |
519 بازدید

جنگ ستارگان؛ رئال مادرید از بارسلونا شکایت کرد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، رئال مادرید پس از ماه‌ها تدوین یک گزارش مفصل درباره داوری‌های لالیگا و پرونده نگریرا، اسناد و ویدیوهای خود را آماده ارسال رسمی به فیفا کرده تا این پرونده وارد مرحله‌ای تازه و بین‌المللی شود.جوزپ پدررول در برنامه ال‌چیرینگیتو فاش کرد: «جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، می‌داند که این گزارش از طرف رئال خیلی زود به دستش خواهد رسید.»

فلورنتینو پرس در مجمع اخیر باشگاه به‌طور علنی از داوری‌های لالیگا و به‌ویژه پرونده نگریرا به شدت انتقاد کرد و مستقیماً بارسلونا را هدف گرفت. حالا پدررول در ال‌چیرینگیتو خبر داد که رئال مادرید ماه‌هاست در حال تهیه یک گزارش مفصل درباره داوری‌هاست و تقریباً کارش به پایان رسیده.

پدررول گفت: «رئال مادرید از مدت‌ها پیش در حال تدوین گزارشی است که خلاصه‌ای از وضعیت داوری در اسپانیا طی بیش از ۱۷ سالی که نگریرا معاون کمیته داوران بود را نشان می‌دهد. علاوه بر این، رئال مادرید سال‌های بعد از رفتن نگریرا را هم اضافه کرده؛ سال‌هایی که حتی با غیبت او، همان افراد قبلی‌ها همچنان در سیستم داوری حضور داشتند و عملاً هیچ تغییری، بهبود یا اصلاح واقعی صورت نگرفته بود. این گزارش تقریباً تمام شده است. شامل ویدیوها و انواع اسناد و مدارک است تا ثابت کند رئال مادرید بیش از ۲۰ سال در لالیگا به‌طور سیستماتیک متضرر شده است.»

پدررول در پایان تأکید کرد: «گزارش تقریباً نهایی شده و طی روزهای آینده به‌طور رسمی به فیفا تحویل داده خواهد شد.»

 
