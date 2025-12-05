به گزارش تابناک به نقل از همشهری، یکی از اتفاقهای مهم رزمایش «اقتدار» نیروی دریایی سپاه، رصد ناوهای آمریکایی حاضر در آبهای منطقه و هشدار به آنها بابت نزدیکی به منطقه عملیاتی رزمایش بود؛ هشداری که بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی و آمریکایی داشته است.
تصاویر منتشر شده نشان میدهد ناوشکن «یواساس روزولت» (DDG-۸۰) نیروی دریایی آمریکا، که در خلیجفارس مستقر است، ازسوی پهپاد «مهاجر۶» شناسایی و رصد شدهاست.
همچنین گفته میشود ناو کلاس «ایندیپندت» نیرویدریایی آمریکا نیز در جریان رزمایش توسط پهپاد «مهاجر۶» شناسایی و از آن تصویربرداری شدهاست. براین اساس، یکی از اتفاقهای مهم روز نخست رزمایش، هشدار به یک ناو آمریکایی بود که در نزدیکی محدوده رزمایش حضور داشت.
مجله آمریکایی «نیوزویک» عصر جمعه در گزارشی با اشاره به اینکه «ایران به آمریکا هشدار داد از رزمایش دریایی سپاه دور شود»، نوشت: «نیرویدریایی سپاه پاسداران به کشتیهای جنگی ایالاتمتحده در خلیجفارس هشدار مستقیم داده و به آنها گفته است از رزمایش نظامی جاری این نیرو فاصله بگیرند».
در گزارش این رسانه آمریکایی آمدهاست: «این هشدار در حالی صادر میشود که تهران رزمایش گستردهای را در سراسر خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار کرد؛ رزمایشی که برای نمایش آمادگی دفاعی و قابلیتهای بازدارندگی ایران طراحی شدهاست».
در ادامه گزارش «نیوزویک» درباره دلیل اهمیت این هشدار، تصریح شده است: «این هشدار پس از جنگ ۱۲روزه و حملات ایالاتمتحده به تأسیسات هستهای ایران اهمیت دارد».
در این گزارش افزوده شده است: «رزمایش دریایی سپاه و هشدار صریح به کشتیهای جنگی آمریکایی نشان میدهد ایران آماده دفاع از آبهای خود و اعمال کنترل بر کریدورهای دریایی استراتژیک است. خلیج فارس و تنگه هرمز شریان حیاتی برای حدود یکپنجم از عرضه نفت جهان است؛ بنابراین هرگونه تشدید تنش میتواند بازارهای انرژی را مختل کند و بیثباتی ژئوپلیتیکی را در سراسر اروپا، آسیا و فراتر از آن افزایش دهد».
«نیوزویک» به ویژگیهای رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه نیز پرداخته و نوشته است: «در این رزمایش سامانههای دفاعی و تهاجمی پیشرفته ایران، که با هوش مصنوعی تقویت شدهاند، به نمایش گذاشته شد. مقامهای ایرانی گفتهاند که این رزمایش فرصتی برای بهبود آمادگی و تاکتیکهای عملیاتی فراهم و هماهنگی بین واحدهای موشکی، پهپادها و سامانههای جنگ الکترونیک را برای تقویت توانایی نیرویدریایی در شناسایی و پاسخ به تهدیدها تقویت کردهاست».
در ادامه این گزارش به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیجفارس درباره جزایر ایرانی سهگانه نیز اشاره و تاکید شدهاست: «این رزمایش همچنین پس از نشست شورای همکاری خلیجفارس در روز چهارشنبه برگزار شد که ادعای امارات درباره سه جزیره تنببزرگ، تنبکوچک و ابوموسی مورد حمایت قرار گرفت. تهران قاطعانه ادعاهای ابوظبی را رد کرده و معتقد است این جزایر قرنهاست بخشی از خاک ایران بودهاند».
«نیوزویک» همچنین تصریح کرده است: «این جزایر در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز قرار دارند و از نظر ژئوپلیتیک و اقتصادی بسیار مهم هستند. کنترل بر آنها مدتهاست بین تهران و ابوظبی مورد مناقشه بوده و تنشها بهصورت دورهای بر سر حاکمیت این جزایر اوج میگیرد. یکی از مقامهای ایرانی اخیرا به کشورهای خلیج فارس هشدار جدی داد و گفت که آنها نباید با خطوط قرمز تهران درباره این جزایر بازی کنند».
در ادامه این گزارش افزوده شده است: «مقامهای ایرانی میگویند رزمایش نیروی دریایی سپاه هم به کشورهای همسایه اطمینان خاطر میدهد و هم هشداری روشن به دشمنان است مبنی بر اینکه هرگونه محاسبه اشتباه با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد. این رزمایش همچنین تعهد مداوم ایران به رزمایشهای منظم در مقیاس بزرگ برای حفظ آمادگی و بازدارندگی دریایی را برجسته میکند».
این رسانه آمریکایی به چشمانداز تحولات پیش رو نیز اشاره و عنوان کرده است: «با توجه به اینکه نیروهای آمریکایی هنوز در منطقه فعالند، تحلیلگران انتظار دارند تهران به استفاده از رزمایشها و هشدارهای دریایی بهعنوان اهرم استراتژیک، بهویژه در اطراف تنگه هرمز، ادامه دهد، درحالیکه واشنگتن در حال بررسی اقدامهای بعدی خود در پاسخ به موضع قاطع ایران است».