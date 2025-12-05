آنفلوآنزا کلیه مدارس لرستان را تعطیل کرد

با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و با هدف جلوگیری از گسترش و قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا، تمامی مقاطع آموزشی استان لرستان در روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک، بر اساس این مصوبه، همه مراکز آموزشی شامل پیش‌دبستانی‌ها، مهد‌های کودک، مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌ها موظفند فعالیت‌های آموزشی خود را از طریق بستر‌های مجازی و شبکه شاد دنبال کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است شهروندان استان برای کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری، از برگزاری تجمعات خانوادگی، انجام سفر‌های غیرضروری و بی‌توجهی به استفاده از ماسک خودداری کنند.

براساس اعلام استانداری، فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهاد‌های دولتی طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.