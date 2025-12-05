میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش‌بینی بورس شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴

بازار سهام در هفته دوم آذر با وجود فشار سنگین بازارهای موازی توانست بازدهی مثبت ثبت کند؛ شاخص کل با رشد حدود سه درصد به سطح سه میلیون و ۳۷۹ هزار واحد رسید و ورود نقدینگی حقیقی نشان داد عطش خرید هنوز وجود دارد.
پیش‌بینی بورس شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بورس تهران در هفته دوم آذر مسیر صعودی را حفظ کرد. با وجود اینکه بازار‌های دلار و طلا با شتاب بیشتری سقف‌شکنی و بخشی از نقدینگی را جذب کردند، سهام نیز از این موج بی‌نصیب نماند و شاخص کل حدود دو تا سه درصد رشد هفتگی ثبت کرد.

شاخص هم‌وزن نیز رشد قابل توجهی داشت و نشان داد بخش عمده‌ای از نماد‌ها در جریان معاملات هفته عملکرد مثبتی ارائه دادند. در مجموع حدود ۶۰۲ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد که هرچند نشانه امید است، اما فاصله زیادی با موج‌های پرقدرت ورود سرمایه دارد.

معامله‌گران در این هفته بیشتر به نماد‌های دلاری و صادرات‌محور گرایش نشان دادند؛ بخشی از فعالان برای پوشش ریسک تورمی و حفظ ارزش دارایی‌ها به خرید سهام روی آوردند، اما جذابیت بالای طلا و ارز مانع از بازگشت بی‌قید و شرط جریان نقدینگی به بورس شد.

عوامل روانی بازار اکنون تحت سلطه انتظارات تورمی قرار دارد. وقتی نگهداری ریال همراه با ریسک می‌شود، بخش از سرمایه‌گذاران به سمت سهام و دارایی‌های ریالی قابل تعدیل توسط نرخ ارز می‌آیند؛ روندی که در هفته گذشته نیز مشاهده شد.

با در نظر گرفتن ورود نقدینگی حقیقی و تمایل معامله‌گران به خرید سهام دلاری، پیش‌بینی می‌شود بورس شنبه در کلیتی متعادل و متمایل به مثبت معامله شود. احتمال دارد تقاضا در گروه‌های صادراتی و شاخص‌ساز قدرتمندتر باشد و شاخص به سمت تراز سه میلیون و ۴۰۰ هزار واحد حرکت کند.

با این حال دو ریسک مهم را نباید نادیده گرفتتا زمانی که حجم و ارزش معاملات به سطوح پایدار افزایش نیابد، عبور از مرز‌های روانی با مقاومت عرضه مواجه خواهد شد. نکته دیگر اگر دلار یا اونس طلا مجددا شتاب گیرد، احتمال بازگشت بخشی از نقدینگی از سهام به سمت آن بازار‌ها وجود دارد.

در نتیجه سناریوی محتمل این است که بازار شنبه مثبت ولی شکننده باشد؛ شاخص به سوی سه میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نزدیک می‌شود، اما در آن محدوده امکان افزایش عرضه و موج‌های نوسانی بالا است.

 

