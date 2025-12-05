ملوان بندرانزلی در هفته دوازدهم لیگ برتر با گل‌های محمد علی‌نژاد و علیرضا رمضانی، مس رفسنجانِ بحران‌زده را 2–1 شکست داد و جایگاهش را در نیمه بالایی جدول محکم کرد.

ملوان، مس را به اعماق جدول فرستاد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،‌ از هفته دوازدهم لیگ برتر ایران، تیم ملوان بندرانزلی در ورزشگاه سن سیروس میزبان تیم مس رفسنجان بود که در پایان ملوانی ها توانستند با نتیجه 2 بر یک تیم مهمان را با شکست بدرقه کنند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به حساب خود واریز کند.

مازیار زارع سرمربی ملوان در این دیدار فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، امیررضا کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، عباس حبیبی، فرهان جعفری، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، علیرضا رمضانی و محمد علی‌نژاد را راهی میدان کرده بود.

پیمان صاحب‌جمعی، مربی مس رفسنجان نیز نیما میرزازاد، مجید نصیری، احمدرضا زنده‌روح، حسین کریم‌زاده، علیرضا نقی‌زاده، دانیال جهانبخش، ماتئوس کاستا، نورمن کوردیچ، میلاد فخرالدینی، امیرحسین جولانی و مهدی شریفی را به میدان فرستاده بود.

ملوان که پیش از این دیدار در رتبه نهم جدول قرار داشت، بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه 23 توسط محمد علی‌نژاد به گل نخست رسید تا ورزشگاه مملو از هوادار سیروس قایقران از همان ابتدای کار به وجد بیاید.

در ادامه نیمه اول، مس رفسنجان که برای فرار از انتهای جدول به امتیاز این مسابقه نیاز داشت، فشار بیشتری وارد کرد و سرانجام در دقیقه 38 با ضربه مانتوس کاستا بازی را به تساوی کشاند. نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید.

نیمه دوم با برتری ملوان آغاز شد و سفیدپوشان در دقیقه 62 دوباره به گل رسیدند. این بار علیرضا رمضانی موفق شد دروازه مس را باز کند و نتیجه را 2–1 به سود میزبان تغییر دهد؛ گلی که در نهایت تعیین‌کننده نتیجه مسابقه شد.

در این دیدار چند تعویض نیز از سوی دو تیم صورت گرفت و بازی با کارت زرد مهدی شریفی از مس رفسنجان در دقیقه 25 و سامان تورانیان از ملوان در دقیقه 66 همراه بود.

شاگردان مازیار زارع با این پیروزی ارزشمند، جایگاه خود در نیمه بالایی جدول را تثبیت کردند، در حالی که مس رفسنجان همچنان در شرایط سخت انتهای جدول قرار دارد و باید برای خروج از بحران در هفته‌های آینده تلاش بیشتری انجام دهد.