سپاهان با شکست فجر صدرنشین شد

تیم‌های فوتبال سپاهان و فجرسپاسی در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار با تک گل‌های کریولی و عسگری 2 بر صفر به سود سپاهان خاتمه یافت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیم‌های فوتبال سپاهان و فجرسپاسی در هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت 17 امروز در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان،طلایی‌پوشان اصفهانی حریف شیرازی خود را با شکست یک بر صفر بدرقه کردند و برای اولین بار در این فصل صدرنشین شدند.

محرم نویدکیا برای این دیدار‌ سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، ریکاردو آلوز، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، عارف حاجی‌عیدی و انزو کریولی را در ترکیب سپاهان قرار داده است.

دقیقه 4 سیدحسین حسینی شوت مهاجم فجر را در موقعیت تک به تک به خوبی برگرداند ولی در ادامه توسط کمک داور آفساید اعلام شد.

دقیقه 20 فرشید اسماعیلی بر روی اشتباه سپاهانی‌ها صاحب توپ شد و شوت او از کنار دروازه سپاهان به بیرون رفت.

دقیقه 25 میثم مرادی فراری انجام داد و برای فجر گل به ثمر رساند اما با پرچم کمک داور این گل مردود و آفساید اعلام شد.

دقیقه 28 ارسال فجری‌ها و ضربه سر مهاجمان این تیم از کنار دروازه سپاهان به بیرون رفت .

دقیقه 35 ارسال ریکاردو آلوز از روی نقطه کرنر با ضربه سر هادی محمدی به بالای دروازه فجر رفت.

نیمه اول پس از 3 دقیقه وقت اضافه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

دقیقه 46 شوت آلوز را دروازه‌بان فجر برگرداند و در ادامه کریولی به توپ رسید ولی هلیچی اجازه زدن ضربه نهایی را به کریولی نداشت.

دقیقه 53 موقعیت‌های پیاپی سپاهان با تعلل مهاجمین این تیم بی‌ثمر بود .

دقیقه 54 ضدحمله خطرناک فجر هم با شوت مسعود ریگی برای آن‌ها نتبجه‌ای نداشت.

دقیقه 62 انزو کریولی با استفاده از توپ برگشتی حاصل شوت سانچز، دروازه فجر را باز کرد و سپاهان یک بر صفر پیش افتاد.

دقیقه 67 ارسال بلند فجری‌ها را حسینی برگشت داد.

دقیقه 75 حرکت و شوت محمد عسکری با برخورد به مدافع فجر به کرنر رفت و در ادامه کرنر برای سپاهان حاصل نداشت.

دقیقه 82 شوت احسان حاج‌صفی از بالای دروازه فجر به بیرون رفت.

دقیقه 90+4 محمد عسگری با فراری زیبا گل دون سپاهان را از بین پاهای دروازه‌بان فجر به ثمر رساند.

در نهایت این دیدار با گل‌های انزو کریولی و محمد عسگری به سود سپاهان خاتمه یافت.