به گزارش تابناک، در بیانیه مشترکی که امروز جمعه از سوی کرملین منتشر شد، دو طرف خواستار «خویشتنداری و احترام به حقوق بشر در خاورمیانه» شدند و بر «حمایت از غیرنظامیان و تقویت تلاشهای صلح» در سایه نگرانی فزاینده نسبت به وضعیت انسانی در غزه تأکید کردند.
همچنین طرفین بر پایبندی به «صلح و ثبات در خاورمیانه» و «پرهیز از هرگونه اقدام منجر به تشدید تنش و تهدید ثبات منطقهای» تاکید کردند.
روسیه و هند توافق کردند همکاریهای خود را در مقابله با تهدیدات مشترک از جمله «تروریسم، افراطگرایی، جرایم سازمانیافته فراملی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر» گسترش دهند.
آنها همچنین بر اهمیت گفتوگو در خصوص حلوفصل برنامه هستهای ایران و ضرورت حمایت از ثبات جهانی در شرایط حرکت جهان بهسوی چندقطبی شدن تأکید کردند.
بیانیه مشترک سران هند و روسیه ادامه همکاری در چارچوب گروههای «بریکس»، «سازمان همکاری شانگهای» و «گروه ۲۰» را مورد تأکید قرار داد؛ همکاریهایی که شامل اصلاح چندجانبهگرایی، بازنگری در نهادهای حکمرانی اقتصادی بینالمللی، بانکهای توسعه چندجانبه و تقویت تحقق اهداف توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی میشود.
دو طرف همچنین بر «افرایش رشد اقتصادی، پایداری زنجیرههای تأمین، پایبندی به تجارت آزاد و عادلانه و مقابله با تغییرات اقلیمی» تأکید کردند.
در زمینه اصلاحات سازمان ملل، روسیه و هند خواستار «اصلاح جامع شورای امنیت» شدند و مسکو بار دیگر از نامزدی دهلینو برای کسب کرسی دائم در شورا حمایت کرد.
آنها همچنین به «نقش فزاینده سازمان همکاری شانگهای در ساخت نظام جهانی چندقطبی، نماینده، دموکراتیک و عادلانه مبتنی بر اصول حقوق بینالملل و تنوع تمدنی» اشاره کردند.
پس از مذاکرات امروز در دهلینو، رئیسجمهور روسیه تأکید کرد که «روسیه و هند اکنون سیاستهای خارجی مستقل را در همکاری با کشورهای بریکس و سازمان همکاری شانگهای دنبال میکنند و روند ساخت نظام جهانی چندقطبی عادلانهتر و دموکراتیکتر را پیش میبرند و به اصول بنیادین حقوق بینالملل مندرج در منشور سازمان ملل پایبند هستند».
پوتین افزود که گفتوگوهای دو طرف شامل بررسی جامع ابعاد همکاری روسیه و هند بوده و بسته توافقات امضا شده را «قوی» توصیف کرد. وی همچنین از مودی بهخاطر استقبال گرم قدردانی کرد و مذاکرات را «سودمند و سازنده» خواند.