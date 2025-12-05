میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه مشترک روسیه و هند درباره برنامه هسته‌ای ایران

دو رهبر همچنین بر اهمیت گفت‌وگو در خصوص حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران و ضرورت حمایت از ثبات جهانی در شرایط حرکت جهان به‌سوی چندقطبی شدن تأکید کردند.
کد خبر: ۱۳۴۴۱۳۱
| |
7218 بازدید

1169674_422.webp

به گزارش تابناک، در بیانیه مشترکی که امروز جمعه از سوی کرملین منتشر شد، دو طرف خواستار «خویشتنداری و احترام به حقوق بشر در خاورمیانه» شدند و بر «حمایت از غیرنظامیان و تقویت تلاش‌های صلح» در سایه نگرانی فزاینده نسبت به وضعیت انسانی در غزه تأکید کردند.

همچنین طرفین بر پایبندی به «صلح و ثبات در خاورمیانه» و «پرهیز از هرگونه اقدام منجر به تشدید تنش و تهدید ثبات منطقه‌ای» تاکید کردند.  

روسیه و هند توافق کردند همکاری‌های خود را در مقابله با تهدیدات مشترک از جمله «تروریسم، افراط‌گرایی، جرایم سازمان‌یافته فراملی، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر» گسترش دهند.

آن‌ها همچنین بر اهمیت گفت‌وگو در خصوص حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران و ضرورت حمایت از ثبات جهانی در شرایط حرکت جهان به‌سوی چندقطبی شدن تأکید کردند.  

بیانیه مشترک سران هند و روسیه ادامه همکاری در چارچوب گروه‌های «بریکس»، «سازمان همکاری شانگهای» و «گروه ۲۰» را مورد تأکید قرار داد؛ همکاری‌هایی که شامل اصلاح چندجانبه‌گرایی، بازنگری در نهادهای حکمرانی اقتصادی بین‌المللی، بانک‌های توسعه چندجانبه و تقویت تحقق اهداف توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌شود.  

دو طرف همچنین بر «افرایش رشد اقتصادی، پایداری زنجیره‌های تأمین، پایبندی به تجارت آزاد و عادلانه و مقابله با تغییرات اقلیمی» تأکید کردند.  

در زمینه اصلاحات سازمان ملل، روسیه و هند خواستار «اصلاح جامع شورای امنیت» شدند و مسکو بار دیگر از نامزدی دهلی‌نو برای کسب کرسی دائم در شورا حمایت کرد.

آن‌ها همچنین به «نقش فزاینده سازمان همکاری شانگهای در ساخت نظام جهانی چندقطبی، نماینده، دموکراتیک و عادلانه مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل و تنوع تمدنی» اشاره کردند.  

پس از مذاکرات امروز در دهلی‌نو، رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که «روسیه و هند اکنون سیاست‌های خارجی مستقل را در همکاری با کشورهای بریکس و سازمان همکاری شانگهای دنبال می‌کنند و روند ساخت نظام جهانی چندقطبی عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر را پیش می‌برند و به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مندرج در منشور سازمان ملل پایبند هستند».  

پوتین افزود که گفت‌وگوهای دو طرف شامل بررسی جامع ابعاد همکاری روسیه و هند بوده و بسته توافقات امضا شده را «قوی» توصیف کرد. وی همچنین از مودی به‌خاطر استقبال گرم قدردانی کرد و مذاکرات را «سودمند و سازنده» خواند.  

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
برنامه هسته ای ایران هند روسیه ولادیمیر پوتین
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dfX
tabnak.ir/005dfX