دو رهبر همچنین بر اهمیت گفت‌وگو در خصوص حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران و ضرورت حمایت از ثبات جهانی در شرایط حرکت جهان به‌سوی چندقطبی شدن تأکید کردند.

به گزارش تابناک، در بیانیه مشترکی که امروز جمعه از سوی کرملین منتشر شد، دو طرف خواستار «خویشتنداری و احترام به حقوق بشر در خاورمیانه» شدند و بر «حمایت از غیرنظامیان و تقویت تلاش‌های صلح» در سایه نگرانی فزاینده نسبت به وضعیت انسانی در غزه تأکید کردند.

همچنین طرفین بر پایبندی به «صلح و ثبات در خاورمیانه» و «پرهیز از هرگونه اقدام منجر به تشدید تنش و تهدید ثبات منطقه‌ای» تاکید کردند.

روسیه و هند توافق کردند همکاری‌های خود را در مقابله با تهدیدات مشترک از جمله «تروریسم، افراط‌گرایی، جرایم سازمان‌یافته فراملی، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر» گسترش دهند.

آن‌ها همچنین بر اهمیت گفت‌وگو در خصوص حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران و ضرورت حمایت از ثبات جهانی در شرایط حرکت جهان به‌سوی چندقطبی شدن تأکید کردند.

بیانیه مشترک سران هند و روسیه ادامه همکاری در چارچوب گروه‌های «بریکس»، «سازمان همکاری شانگهای» و «گروه ۲۰» را مورد تأکید قرار داد؛ همکاری‌هایی که شامل اصلاح چندجانبه‌گرایی، بازنگری در نهادهای حکمرانی اقتصادی بین‌المللی، بانک‌های توسعه چندجانبه و تقویت تحقق اهداف توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌شود.

دو طرف همچنین بر «افرایش رشد اقتصادی، پایداری زنجیره‌های تأمین، پایبندی به تجارت آزاد و عادلانه و مقابله با تغییرات اقلیمی» تأکید کردند.

در زمینه اصلاحات سازمان ملل، روسیه و هند خواستار «اصلاح جامع شورای امنیت» شدند و مسکو بار دیگر از نامزدی دهلی‌نو برای کسب کرسی دائم در شورا حمایت کرد.

آن‌ها همچنین به «نقش فزاینده سازمان همکاری شانگهای در ساخت نظام جهانی چندقطبی، نماینده، دموکراتیک و عادلانه مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل و تنوع تمدنی» اشاره کردند.

پس از مذاکرات امروز در دهلی‌نو، رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که «روسیه و هند اکنون سیاست‌های خارجی مستقل را در همکاری با کشورهای بریکس و سازمان همکاری شانگهای دنبال می‌کنند و روند ساخت نظام جهانی چندقطبی عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر را پیش می‌برند و به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مندرج در منشور سازمان ملل پایبند هستند».

پوتین افزود که گفت‌وگوهای دو طرف شامل بررسی جامع ابعاد همکاری روسیه و هند بوده و بسته توافقات امضا شده را «قوی» توصیف کرد. وی همچنین از مودی به‌خاطر استقبال گرم قدردانی کرد و مذاکرات را «سودمند و سازنده» خواند.