پیش ‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت دلار، طلا و سکه در هفته دوم آذر ۱۴۰۴ شاهد روندهای افزایشی پرشتابی بود. قیمت دلار که معاملات هفته جاری را در روز شنبه با رقم ۱۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان آغاز کرده بود، طی روزهای بعد با موجهای سنگین تقاضا و رشد انتظارات تورمی روبهرو شد. این عوامل باعث شد اسکناس آمریکایی حتی کانال ۱۲۰ هزار تومان را لمس کند و بالاترین سطح تاریخی خود را به ثبت برساند. با این حال در پایان هفته، بخش محدودی از هیجان تخلیه شد و قیمت روی ۱۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان تثبیت شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سه عامل افزایش تقاضای واقعی و تجاری در آستانه پایان فصل و تسویه حسابهای شرکتی، رشد انتظارات تورمی در پی ابهامات بازارهای جهانی و تحولات منطقه، افزایش قیمت طلا که فضای عمومی بازار را صعودی کرد، در ریتم صعودی بازار ارز نقش کلیدی داشتند.
تحلیلگران معتقدند تا زمانی که قیمت دلار بالای محدوده ۱۱۸ هزار تومان تثبیت شود، تمایل بازار بیشتر به سمت سناریوی صعودی با نوسانات محدود است. با این حال، بازارساز نیز بهصورت نامحسوس در حال تقویت عرضه و کنترل هیجانهاست.
آنها برای قیمت دلار در شروع معاملات هفته سوم آذر نوسان در بازه ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲۱ هزار تومان را پیشبینی میکنند و معتقدند اگر تقاضای تجاری ادامه یابد، لمس مجدد کانال ۱۲۰ هزار تومان دور از ذهن نیست.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به ریتم کاهشی قیمت طلا و سکه در روز پنجشنبه ۱۳ آذر، معتقدند دو سیگنال مهم برای هفته سوم آذر وجود دارد؛ ابتدا، اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش صعودی است و با رشد بیش از ۱۷ دلاری روی رقم ۴۲۲۶ دلاری در حال معامله است؛ دوم اینکه قیمت دلار نزدیک قله تاریخی قرار دارد و حتی با اصلاح جزئی، همچنان بالای محدوده حمایتی است. این دو عامل باعث شده کارشناسان احتمال دهند بازار طلا در شروع هفته سوم آذر دوباره به فاز افزایشی بازگردد.
گفتنی است اونس جهانی نقره در لحظه نگارش این گزارش با رشد یک دلار و ۱۴ سنتی روی رقم ۵۸ دلار و ۱۳ سنتی در حال معامله است. قیمت نقره در بازار داخلی با رشد سه هزار و ۱۹۰ تومانی با رقم ۲۳۷ هزار و ۹۰ تومانی در حال معامله است.
گفتنی است سکه امامی روز پنجشنبه با افت ۵۳۷ هزار تومانی با قیمت 127 میلیون و ۲۹۵ هزار تومانی بسته شد. قیمت سکه بهار آزادی با کاهش ۵۵۰ هزار تومانی به رقم 121 میلیون و ۳۷۰ هزار تومانی معامله شد.
نیمسکه تنها قطعه افزایشی بازار بود و با رشد ۲۹۰ هزار تومانی روی رقم 66 میلیون و ۶۹۰ هزار تومان معامله شد. قیمت ربع سکه با کاهش 190 هزار تومانی به رقم 37 میلیون و 610 هزار تومان معامله شد و قیمت سکه گرمی روی رقم 17 میلیون و 800 هزار تومان ثابت ماند.
هر مثقال طلای ۱۸ عیار کاهش ۱۰۳ هزار تومانی داشت و با رقم ۵۳ میلیون و ۶۵ هزار تومانی بسته شد. قیمت طلای 18 عیار در آخرین معامله هفته دوم آذر با افت ۴۶ هزار تومانی با رقم 12 میلیون و ۲۴۸ هزار تومانی بسته شد. قیمت طلای دست دوم نیز 12 میلیون و ۸۴ هزار تومان معامله شد.