درخواست پزشکیان از رسانه‌ها برای پیگیری یک پروژه

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت حمل‌ونقل عمومی وظیفه اصلی دولت است، از رسانه‌ها خواستار پیگیری مستمر این موضوع از دستگاه‌ها شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۹۹
| |
902 بازدید
مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیگیری توسعه راه‌آهن حومه‌ای تهران؛ دیشب گزارش ساختار جدید و نقشه اجرا بررسی شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دولت با شرط عدم بارگذاری جمعیتی و صنعتی جدید در تهران، با تمام توان حامی پروژه است. توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی وظیفه اصلی دولت است. از اصحاب رسانه می‌خواهم از دستگاه‌ها پیگیری مستمر کنند.»

رئیس‌جمهوری پنج روز پیش نیز در توییتی از پیگیری بازدید میدانی ماه گذشته از راه‌آهن تهران خبر داده و نوشته بود: «دستورات یکم آذر در وزارت راه برای نهایی‌سازی ساختار سازمانی و تأمین اعتبار تعمیر قطارهای حومه‌ای همچنان ادامه دارد. در استانداری تهران برای رفع موانع و تسریع توسعه شبکه ریلی استان تصمیم‌های تکمیلی گرفتیم.»

مسعود پزشکیان رئیس جمهور رسانه ها پیگیری شهرداری حمل و نقل عمومی
