قیمت سکه و طلا امروز ۱۴ آذر ماه

به گزارش تابناک؛ امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۲,۳۰۲,۹۶۸ (دوازده میلیون و سیصد و دو هزار و نهصد و شصت و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ مصادف با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۵ - با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۱۲,۳۲۱,۴۳۶ (دوازده میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و چهارصد و سی و شش ) تومان رسید.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۲,۳۲۱,۴۳۶ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۳,۳۷۴,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰.۱۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ افزایش، ۴,۲۲۵ نرخ گذاری شد.
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
|جدول قیمت سکه
|عنوان
|قیمت
|بروزرسانی
|سکه امامی
|128,000,000 تومان
|14:50
|نیم سکه
|66,500,000 تومان
|14:50
|ربع سکه
|37,700,000 تومان
|14:50
|سکه گرمی
|17,800,000 تومان
|14:50
|جدول قیمت طلا
|عنوان
|قیمت
|بروزرسانی
|گرم طلا ۱۸ عیار
|12,321,436 تومان
|14:50
|مثقال طلا 18 عیار
|53,374,000 تومان
|14:50
|اونس طلا
|4,224.65 دلار
|14:50
|میلی
|12,310,000 تومان
|
03:20