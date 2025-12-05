میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه و طلا امروز ۱۴ آذر ماه

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۲,۳۰۲,۹۶۸ (دوازده میلیون و سیصد و دو هزار و نهصد و شصت و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ مصادف با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۵ - با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۱۲,۳۲۱,۴۳۶ (دوازده میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و چهارصد و سی و شش ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۹۵
| |
6701 بازدید
قیمت سکه و طلا امروز ۱۴ آذر ماه

به گزارش تابناک؛ امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۲,۳۰۲,۹۶۸ (دوازده میلیون و سیصد و دو هزار و نهصد و شصت و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ مصادف با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۵ - با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۱۲,۳۲۱,۴۳۶ (دوازده میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و چهارصد و سی و شش ) تومان رسید.

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۲,۳۲۱,۴۳۶ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۳,۳۷۴,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰.۱۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ افزایش، ۴,۲۲۵ نرخ گذاری شد.

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی، امروز به ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت سکه
عنوان قیمت بروزرسانی
سکه امامی 128,000,000 تومان 14:50
نیم سکه 66,500,000 تومان 14:50
ربع سکه 37,700,000 تومان 14:50
سکه گرمی 17,800,000 تومان 14:50
جدول قیمت طلا
عنوان قیمت بروزرسانی
گرم طلا ۱۸ عیار 12,321,436 تومان 14:50
مثقال طلا 18 عیار 53,374,000 تومان 14:50
اونس طلا 4,224.65 دلار 14:50
میلی 12,310,000 تومان

03:20

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه طلا بازار سکه بازار طلا خرید سکه خرید طلا قیمت سکه قیمت طلا خبر فوری
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۴ آذر
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر
قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۳۰ آبان + جدول
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 2 مهرماه
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت جدید طلا و سکه برای امروز ۱۵ مهر
قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ اردیبهشت
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۶ آبان‌ماه
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ شهریور + جدول
قیمت جدید طلا و سکه ۹ مهرماه
جدیدترین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۶ خرداد
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ آذر
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۳۱ فروردین
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ آبان +جدول
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه
قیمت جدید طلا و سکه امروز جمعه ۱۶ آبان‌
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۰ آبان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dex
tabnak.ir/005dex