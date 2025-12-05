میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس هرمزگان نیز غیرحضوری شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه و غیرحضوری شدن مدارس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۸۹
| |
687 بازدید
مدارس هرمزگان نیز غیرحضوری شد

مهرداد حسن‌زاده با بیان اینکه دانشگاه‌های استان از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ آذرماه مطابق با شرایط و با صلاحدید رؤسای دانشگاه‌ها فعالیت خواهند کرد، از تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی گفت: همچنین مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم نیز در این دو روز به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: با توجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با اداره‌کل آموزش و پرورش استان و موافقت استاندار هرمزگان، تصمیم بر تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و غیرحضوری شدن فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در تاریخ‌های ذکر شده گرفته شده است.

حسن‌زاده در ادامه گفت: فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها طبق روال عادی انجام خواهد شد و تعطیلی در این بخش‌ها نخواهیم داشت.

دبیر ستاد بحران استان هرمزگان از مردم درخواست کرد با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم، در قطع زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا کمک کنند و افزود: همکاری و همراهی شهروندان در این شرایط بسیار مهم است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مدارس تعطیلی آلودگی هوا ادارات غیرحضوری هرمزگان بندرعباس خبر فوری
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین وضعیت مدارس ودانشگاه‌های چهارمحال‌وبختیاری
مدارس کشور ۲۴ روز تعطیلی در ۳ ماه گذشته داشته‌اند
استان کرمان پنجشنبه تعطیل است
ادارات و مدارس این استان فردا تعطیل نیست
بررسی تعطیلی ادارات در تهران به دلیل آلودگی هوا
عکس: تصویری هولناک از هوای بندرعباس
ادارات و مدارس این شهر۲ ساعت زودتر تعطیل می‌شوند
تعطیلی ادارات هرمزگان برای دومین روز پیاپی
ریزگردها مدارس را در این مناطق غیر حضوری کرد
مدارس کدام استانها فردا 15 آذر تعطیل است؟
مدارس قشم تعطیل شد
آلودگی نفس‌گیر تهران؛ شاخص هوا به ۱۸۱ رسید
عکس: نقشه تعطیلی مدارس و ادارات در روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن
غیرحضوری شدن مدارس نوبت صبح ۱۲ شهرستان خوزستان
احتمال تعطیلی مدارس تهران ؟
مدارس نوبت عصر در این شهر تعطیل شد
مدارس، دانشگاه‌ها و اداره‌های استان تهران چهارشنبه تعطیل است
مدارس این استان ۲ روز غیرحضوری شد
مدارس و ادارات کدام استان‌ها فردا ۶ اسفند تعطیل شدند؟
ادارات و مدارس این استان‌ها روز پنجشنبه تعطیل است
تعطیلی مدارس خراسان رضوی یک هفته دیگر تمدید شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005der
tabnak.ir/005der