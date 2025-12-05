میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا امام جمعه فردیس استعفا کرد؟!

امام جمعه فردیس امروز جمعه در تریبون نمازجمعه این هفته این شهرستان استعفای خود را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۸۴
| |
3750 بازدید
چرا امام جمعه فردیس استعفا کرد؟!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین« سید ابراهیم حسینی » روز جمعه در گفت وگویی؛ علت استعفای خود را مشغله کاری عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین« سید ابراهیم حسینی » حدود چهار سال امام جمعه فردیس بوده است.

