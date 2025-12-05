چرا امام جمعه فردیس استعفا کرد؟!

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0646\u0627\u061b \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u200c\u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646\u00ab \u0633\u06cc\u062f \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u00bb \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a \u0648\u06af\u0648\u06cc\u06cc\u061b \u0639\u0644\u062a \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0634\u063a\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u200c\u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646\u00ab \u0633\u06cc\u062f \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u00bb \u062d\u062f\u0648\u062f \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0641\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.