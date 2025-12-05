میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قوه‌قضائیه: ادعای تخریب خانه متهم کذب محض است

واقعیت این است که متهم در جریان تصویربرداری با اعتراض یکی از همسایگان مواجه شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است؛ از این بابت با شکایت شاکی خصوصی به پرداخت دیه محکوم شده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۷۰
| |
1068 بازدید
قوه‌قضائیه: ادعای تخریب خانه متهم کذب محض است

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: برخی رسانه‌های معاند با انتشار ادعاهای دروغ درباره بازداشت یک فرد، تلاش دارند او را مظلوم جلوه دهند؛ بررسی پرونده نشان می‌دهد متهم به دلیل تصویربرداری از محل‌های نظامی و ارسال اطلاعات به شبکه‌های معاند خارجی محاکمه و محکوم شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ در روزهای اخیر برخی رسانه‌های معاند با طرح ادعاهای نادرست تلاش کرده‌اند فردی را مظلوم جلوه دهند و بازداشت وی را مرتبط با تصویربرداری از خانه تخریب‌شده‌اش در جریان جنگ تحمیلی نشان دهند.

به گفته مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه متهم در جریان جنگ ۱۲ روزه، از یک منطقه نظامی در حکیمیه تهران تصویربرداری کرده و تصاویر تهیه‌شده را به شبکه‌های معاند خارجی از جمله بی‌بی‌سی فارسی، ایران اینترنشنال، من و تو و صدای آمریکا ارسال کرده است. خانه متهم در این جریان هیچ آسیبی ندیده است و ادعاهای رسانه‌ها درباره تخریب منزل او کذب محض است.

بر اساس مفاد پرونده و اقرارهای متهم، او در زمان حملات رژیم صهیونیستی از عملکرد سامانه‌های پدافندی و محل انفجار موشک‌ها و پهپادها تصویربرداری کرده و تصاویر را برای شبکه‌های خارجی ارسال می‌کرده است.

این اطلاعیه همچنین اعلام کرد که ادعاهای رسانه‌ها درباره ضرب و شتم متهم توسط نیروهای امنیتی در زمان بازداشت نیز صحت ندارد. واقعیت این است که متهم در جریان تصویربرداری با اعتراض یکی از همسایگان مواجه شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است؛ از این بابت با شکایت شاکی خصوصی به پرداخت دیه محکوم شده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه افزود که متهم در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس محکوم شده بود که با اعتراض وی، این حکم به ۴ سال کاهش یافته است. همچنین او به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و خروج از کشور محکوم شده و هم‌اکنون به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تایید اقدامات رژیم صهیونیستی در حال تحمل کیفر است.

مرکز رسانه قوه قضاییه تأکید کرد که هدف رسانه‌های معاند از انتشار این اخبار، تطهیر چهره این فرد و مظلوم‌نمایی او بوده است، در حالی که اتهامات متهم براساس پرونده قضایی و مستندات قانونی محقق شده است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قوه قضاییه متهم بازداشت کذب رسانه های معاند منطقه نظامی جنگ ۱۲ روزه
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت دو نماینده مجلس
رویا حشمتی کیست؟
بازداشت متهم ۴۰۰ میلیون دلاری
دستگیری شبانه یک مدیرکل توسط حفاظت قوه قضاییه
بازداشت دومین متهم پرونده مرگ زن مسافر
فرار سه دقیقه‌ای قمارباز از بازداشتگاه
بازداشت عامل آتش‌سوزی خانه تاریخی دریابیگی
۲ بازداشت جدید در قوه قضائیه
یکی از متهمان حادثه ۱۱سپتامبر دستگیر شد
نکاتی که یک قاضی قبل از صدور درخواست «بازداشت خودش» باید به آنها توجه کند!
قرارهای بازداشت به موارد ضروری محدود شود
بازداشت ۳ قاضی مرتبط با پرونده اکبر طبری
بازدید پوتین از یک مرکز آموزش نظامی
توضیحی درباره افراد بازداشتی در پرونده فساد فوتبال
آشنایی با مراحل احضار متهم به دادسرا؛ غیبت متهم چه زمانی موجه است؟
بازداشت و استرداد متهم ۱۲ میلیارد ریالی به کشور
جوابیه تند قوه قضائیه به رسایی
توضیح سازمان جنگل‌ها درباره احضار رئیس سازمان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005deY
tabnak.ir/005deY