واقعیت این است که متهم در جریان تصویربرداری با اعتراض یکی از همسایگان مواجه شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است؛ از این بابت با شکایت شاکی خصوصی به پرداخت دیه محکوم شده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: برخی رسانه‌های معاند با انتشار ادعاهای دروغ درباره بازداشت یک فرد، تلاش دارند او را مظلوم جلوه دهند؛ بررسی پرونده نشان می‌دهد متهم به دلیل تصویربرداری از محل‌های نظامی و ارسال اطلاعات به شبکه‌های معاند خارجی محاکمه و محکوم شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ در روزهای اخیر برخی رسانه‌های معاند با طرح ادعاهای نادرست تلاش کرده‌اند فردی را مظلوم جلوه دهند و بازداشت وی را مرتبط با تصویربرداری از خانه تخریب‌شده‌اش در جریان جنگ تحمیلی نشان دهند.

به گفته مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه متهم در جریان جنگ ۱۲ روزه، از یک منطقه نظامی در حکیمیه تهران تصویربرداری کرده و تصاویر تهیه‌شده را به شبکه‌های معاند خارجی از جمله بی‌بی‌سی فارسی، ایران اینترنشنال، من و تو و صدای آمریکا ارسال کرده است. خانه متهم در این جریان هیچ آسیبی ندیده است و ادعاهای رسانه‌ها درباره تخریب منزل او کذب محض است.

بر اساس مفاد پرونده و اقرارهای متهم، او در زمان حملات رژیم صهیونیستی از عملکرد سامانه‌های پدافندی و محل انفجار موشک‌ها و پهپادها تصویربرداری کرده و تصاویر را برای شبکه‌های خارجی ارسال می‌کرده است.

این اطلاعیه همچنین اعلام کرد که ادعاهای رسانه‌ها درباره ضرب و شتم متهم توسط نیروهای امنیتی در زمان بازداشت نیز صحت ندارد. واقعیت این است که متهم در جریان تصویربرداری با اعتراض یکی از همسایگان مواجه شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است؛ از این بابت با شکایت شاکی خصوصی به پرداخت دیه محکوم شده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه افزود که متهم در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس محکوم شده بود که با اعتراض وی، این حکم به ۴ سال کاهش یافته است. همچنین او به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و خروج از کشور محکوم شده و هم‌اکنون به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تایید اقدامات رژیم صهیونیستی در حال تحمل کیفر است.

مرکز رسانه قوه قضاییه تأکید کرد که هدف رسانه‌های معاند از انتشار این اخبار، تطهیر چهره این فرد و مظلوم‌نمایی او بوده است، در حالی که اتهامات متهم براساس پرونده قضایی و مستندات قانونی محقق شده است.