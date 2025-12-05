توییت جنجالی رهبری درباره مدیریت زنان

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u00a0\u062a\u0648\u06cc\u06cc\u062a \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc \u062d\u0633\u0627\u0628 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0642\u0634 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f6 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f4\u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0631 \u0644\u0627\u06cc\u06a9 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u00a0\n\u00a0