رنگ سال ۲۰۲۶ اعلام شد

شرکت پنتون امسال دست به انتخابی متفاوت زد و برای نخستینبار، یک «سفید طبیعی» را بهعنوان رنگ سال ۲۰۲۶ معرفی کرد؛ رنگی با نام Cloud Dancer که حالوهوایی شبیه نفس عمیق بعد از یک روز طولانی دارد.
به گزارش تابناک؛ پنتون در بیانیه رسمی خود گفته این سفیدِ نرم و مهآلود، پاسخی است به نیاز جهانی برای مکث، سکوت و شفافیت ذهن؛ زمانی که جهان با سرعت غیرقابل پیشبینی در حال حرکت است. «cloud dancer» قرار است حس یک بوم خالی را به ما یادآوری کند؛ جایی که هرکس میتواند داستان و خلاقیت خودش را روی آن بنویسد.
بنا بر این گزارش؛ در دنیای مد، این رنگ وارد فصل جدیدی از مینیمالیسم شده؛ طراحان آن را فرصتی برای ساخت استایلهای تمیز، روشن و خلوت میدانند. در طراحی داخلی هم پیشبینی میشود این سفیدِ طبیعی، جایگزین پرتکرار خاکستریهای سالهای اخیر شود و فضاها را به سمت آرامش بصری ببرد.