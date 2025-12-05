میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سپر ارزان‌قیمت برای ریه‌ها در برابر آلودگی هوا!!!

محققان می‌گویند ویتامین C می‌تواند محافظت کم‌هزینه‌ای در برابر ذرات معلق در هوا ارائه دهد و از سلول‌های ریه در برابر آسیب‌های رایج آلودگی هوا محافظت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۵۶
| |
1788 بازدید
سپر ارزان‌قیمت برای ریه‌ها در برابر آلودگی هوا!!!

ویتامین C می‌تواند محافظت معناداری در برابر یکی از تهدیدات نامرئی اما فراگیر سلامت در جهان، یعنی آلودگی هوا ارائه دهد. تحقیقات جدید نشان داده است که این آنتی‌اکسیدان رایج می‌تواند التهاب ریه و آسیب سلولی ناشی از قرار گرفتن روزانه در معرض ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دانشمندان دانشگاه فناوری سیدنی (UTS) و مؤسسه تحقیقات پزشکی وولکاک(Woolcock)، تأثیر ویتامین C را بر التهاب ریه و از بین رفتن میتوکندری ناشی از ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون در هوا (آلودگی هوای ذرات ریز رایج در محیط‌های شهری) بررسی کردند.

ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون در هوای بیرون عمدتاً از احتراق مازوت، بنزین، نفت و دیزل و همچنین سوزاندن چوب ناشی می‌شود. آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های گرد و غبار نیز می‌توانند باعث افزایش شدید آلودگی شوند؛ دو رویدادی که اغلب با مشکلات تنفسی نامطلوب همراه هستند.

قرار گرفتن در معرض ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون به مجموعه‌ای از بیماری‌های زمینه‌ای از جمله آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه(COPD)، فیبروز ریوی و حتی سرطان ریه منجر می‌شود و محافظت در برابر این ذرات ریز، با توجه به اینکه بخشی از هوایی هستند که ما تنفس می‌کنیم، چالش برانگیز است.

دانشمندان در تحقیقات خود از یک رویکرد دو جانبه استفاده کردند و خواص آنتی‌اکسیدانی ویتامین C را روی موش‌ها و در کشت‌های سلولی آزمایش کردند و دریافتند که می‌تواند اثرات منفی قرار گرفتن در معرض ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون در سطح پایین را کاهش دهد.

ابتدا دانشمندان نشان دادند که ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون حتی در سطوح متوسط نیز موجب افزایش سلول‌های التهابی، افزایش سیتوکین‌هایی مانند IL-1β، TNF-α و IL-17 و افزایش استرس اکسیداتیو می‌شود.

در موش‌ها، میتوکندری‌ها (ساختارهای سلولی که بیشترین حساسیت را به آسیب‌های ناشی از آلودگی دارند) متورم، تکه‌تکه و در تولید گونه‌های فعال اکسیژن بیش از حد فعال شدند.

سلول‌های ریه انسان نیز به شکل مشابه رفتار کردند. آنها با کاهش زیست‌پذیری، افزایش استرس اکسیداتیو و فعال شدن مسیرهای التهابی مرتبط با بیماری مزمن تنفسی واکنش نشان دادند.

گفتنی است که در هر دو سلول‌های موش و انسان، ویتامین C تقریباً هر اثری را کاهش داد. نشانگرهای التهابی کاهش یافتند، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی مانند SOD2 و GPX4 بهبود یافتند و ساختار و عملکرد میتوکندری محافظت شد. جالب اینجاست که این مکمل، میتوکندری را تثبیت کرد و از آبشار آسیب اکسیداتیو ناشی از ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون جلوگیری کرد.

برایان الیور(Brian Oliver)، استاد دانشکده علوم زیستی در UTS گفت: ما برای اولین بار، امیدی برای یک درمان پیشگیرانه کم‌هزینه برای یک مسئله جهانی که صدها میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ایجاد کرده‌ایم. اکنون می‌دانیم که هیچ سطح ایمنی از آلودگی هوا وجود ندارد و آلودگی در هر صورت موجب التهاب در ریه‌ها می‌شود و منجر به بیماری‌های تنفسی بی‌شمار و بیماری‌های مزمن می‌شود.

دوز مورد استفاده در موش‌ها تقریباً معادل یک گرم یا ۱۰۰۰ میلی‌گرم در روز در انسان بود که بالاتر از نیاز روزانه توصیه شده حدود ۷۵ میلی‌گرم در روز برای زنان و ۹۰ میلی‌گرم در روز برای مردان است. با این حال، آستانه ایمنی ۲۰۰۰ میلی‌گرم در روز در نظر گرفته می‌شود و بسیاری از مکمل‌ها به شکل‌های ۵۰۰ میلی‌گرم و ۱۰۰۰ میلی‌گرم عرضه می‌شوند.

با این حال، محققان در مورد افزایش دوز ویتامین C بدون مشورت با پزشک متخصص مراقبت‌های بهداشتی هشدار می‌دهند. اگرچه مصرف بیش از حد آن نادر است، اما مصرف بیش از حد می‌تواند عوارض جانبی ناخوشایند گوارشی ایجاد کند و افراد دارای شرایط خاص سلامتی ممکن است با خطرات جدی‌تری روبرو شوند.

این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف بالاترین دوز مجاز ویتامین C برای شما به طور بالقوه کمک کننده است، اما باید با پزشک عمومی خود صحبت کنید تا مطمئن شوید که نوع مناسب مکمل را در سطوح مناسب مصرف می‌کنید و به طور تصادفی از چیز دیگری که در یک مکمل بدون نسخه وجود دارد، بیش از حد مصرف نکنید.

در حالی که نتایج امیدوارکننده هستند، اما در عین حال مقدماتی هستند و تحقیقات بیشتری از جمله آزمایش‌های بالینی انسانی برای تأیید اثربخشی و ایمنی مورد نیاز است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هوا ویتامین سی ویتامین c ریه مشکلات تنفسی ذرات معلق در هوا
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چی بخوریم که سرما نخوریم
افزایش کم‌سابقه مراجعه بیماران به اورژانس
عوارض جبران‌ناپذیر مخلوط کردن مواد شوینده
هنگام وجود آلاینده ازن در هوا چه کنیم؟
تهران واقعا دودی!
گرما و آلودگی هوا بیش از ۱۴۰۰ خوزستانی را به بیمارستان‌ کشاند
افزایش مراجعه بیماران تنفسی به مراکز درمانی یزد
ویتامین C در هفته چهار بارداری حیاتی است
نکات مهم بهداشتی در هوای آلوده
بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای مبتلایان به آسم
هشدار؛ این شوینده ها را باهم ترکیب نکنید!
چند راه موثر برای تقویت دستگاه تنفسی در روزهای آلوده
تأمین نیاز روزانه به ویتامین C با دو عدد از این میوه
تخریب ریه علامت دارد یا خاموش است؟
تغییر ماهیت ریه خوزستانی‌ها در هوای آلوده
پایین بودن ویتامین c منجر به مشکلات تنفسی می‌شود
‌ميهمانان ناخوانده‌اي كه زندگي را تار مي‌كنند
خبر ناخوشایند برای کلانشهرها
آلودگی هوا و تأثیر آن بر اعضای بدن
افزایش مشکلات تنفسی در شهرهای صنعتی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005deK
tabnak.ir/005deK