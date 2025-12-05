میلی صفحه خبر لوگو بالا
ممنوعیت‌های جدید سفر به آمریکا

کریستی نئوم وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت که واشنگتن قصد دارد فهرست ممنوعیت سفر شهروندان کشورهای دیگر به ایالات متحده را به بیش از ۳۰ کشور افزایش دهد.
ممنوعیت‌های جدید سفر به آمریکا

نئوم اظهار کرد: نمی‌خواهم عدد مشخصی را اعلام کنم اما بیش از ۳۰ کشور خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متعهد به ادامه ارزیابی کشورهاست.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ترامپ در ماه ژوئن ورود شهروندان ۱۲ کشور به آمریکا را ممنوع و ورود شهروندان هفت کشور دیگر را نیز محدود کرد.

وی مدعی شد که این اقدام برای محافظت در مقابل «تروریست‌های خارجی» و تهدیدهای امنیتی ضروری است.

این ممنوعیت شامل مهاجران و غیرمهاجران از جمله گردشگران، دانشجویان و تجار می‌شود.

وزیر امنیت داخلی آمریکا که با شبکه فاکس نیوز مصاحبه می‌کرد، به اسامی کشورهایی که به این فهرست اضافه می‌شوند، اشاره نکرد.

وی افزود: اگر آنها حکومت باثباتی ندارند و کشورشان قادر به حفظ خود نیست، ما چرا باید مردم به این کشورها اجازه بدهیم که به آمریکا بیایند؟

این اظهارات در حالی است که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا پذیرش درخواست‌های مهاجرت برای شهروندان ۱۹ کشور «مورد نگرانی» را متوقف کرد.

این ۱۹ کشور شامل افغانستان، برمه، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان، یمن، بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا می‌شوند.

سی‌ان‌ان پیش از این گزارش داده بود که این اداره همه کارت‌های سبز صادر شده برای شهروندان ۱۹ کشور را دوباره بررسی خواهد کرد، اما توقف درخواست‌های مهاجرت گام دیگری در سرکوب مهاجران از سوی دولت آمریکا است.

این تصمیم چند روز پس از تیراندازی به ۲ نیروی گارد ملی در واشنگتن دی سی اتخاذ می‌شود که منجر به مرگ یک سرباز و جراحت شدید یک فرد دیگر شد. مظنون تیراندازی که یک تبعه افغان معرفی شده است، قبلاً با ارتش آمریکا در افغانستان همکاری داشته و در دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا در ایالت واشنگتن اسکان داده شد. وی در دولت ترامپ پناهندگی دریافت کرد.

 

