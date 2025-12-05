آیا سارقان منازل دستگاه طلایاب دارند؟!

سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در واکنش به شایعات مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر استفاده سارقان از دستگاههای طلایاب، در گفتگویی این موضوع را کاملاً بیاساس دانست و تأکید کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی وجود ندارد و این ادعاها واقعیت ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با اشاره به تجربه و سابقه مجرمانه بسیاری از سارقان منازل گفت: سارقان حرفهای معمولاً سابقهدار هستند؛ دوره محکومیت خود را میگذرانند و پس از آزادی دوباره به این جرم روی میآورند، زیرا این نوع سرقت برای آنها سود قابلتوجهی دارد.
سردار ولیپور گودرزی افزود: مقابله با سرقت منزل یکی از اولویتهای اصلی پلیس آگاهی است و بهصورت مستمر مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه منازل محل مناسبی برای نگهداری طلا، سکه و اشیای قیمتی نیست، از شهروندان خواست برای جلوگیری از سرقت، اقلام ارزشمند خود را در صندوق امانات بانکها نگهداری کنند.
وی تصریح کرد: شاید استفاده از صندوق امانات کمی زحمت داشته باشد، اما از وقوع بسیاری از خسارتها جلوگیری میکند. درخواست جدی ما از مردم این است که اموال قیمتی را در خانه نگه ندارند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هدف از این توصیهها را افزایش سطح ایمنی منازل و کاهش انگیزه سارقان عنوان کرد و بر استمرار برخورد قاطع پلیس با باندهای سرقت تأکید کرد.