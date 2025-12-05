میلی صفحه خبر لوگو بالا
دروغ‌ رسانه‌های ضدانقلاب درباره یک محکوم امنیتی

در روز‌های اخیر رسانه‌های ضد انقلاب نام یک محکوم امنیتی را سرتیتر اخبار خود قرار داده و دائم نام او را تکرار می‌کنند. فرد مورد اشاره که رسانه‌هایی همچون اینترنشنال تلاش دارند با مظلوم‌نمایی در مورد او وی را بی‌گناه جا بزنند فردی که در زمان جنگ ۱۲ روزه به تصویربرداری از عملکرد پدافندی و استحکامات نظامی هدف قرار گرفته می‌پرداخته و تصاویر خود را برای شبکه‌های معاند ارسال می‌کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۴۱
| |
2806 بازدید
دروغ‌ رسانه‌های ضدانقلاب درباره یک محکوم امنیتی

طی روز‌های اخیر برخی رسانه‌های معاند که از دشمنی با ملت ایران هیچ ابایی ندارند، دست به دامان سوژه‌ای جدیدی برای طرح ادعا‌های دروغ شده‌اند. این رسانه‌ها در روز‌های اخیر روی شخصی حساب ویژه باز کرده‌اند و با ترسیم چهره‌ای مظلوم از این شخص تلاش دارند القا کنند که این شخص در حال تصویربرداری از منزلش که در جریان جنگ تحمیلی تخریب شده توسط دستگاه‌های امنیتی دستگیر شده است و در حال زندان در حال تحمل کیفر است.

در این هیاهوی رسانه‌ای به سرکردگی اینترنشنال چند دروغ بزرگ نهفته است. 

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ پیگیری‌ها نشان می‌دهد در جریان جنگ ۱۲ روزه یک محدوده نظامی در منطقه حکیمیه مورد اصابت پهپاد‌های رژیم متجاوز صهیونیستی قرار گرفته که فرد مورد اشاره معاندین از این منطقه تصویربرداری کرده و تصاویر آن را برای شبکه‌هایی همچون بی بی سی فارسی، اینترنشنال، منوتو و صدای آمریکا ارسال کرده است. در همین مورد رسانه‌های معاند که در حقیقت از تصاویر فرد همکارشان استفاده کرده و آن را روی خروجی خود برده‌اند به دروغ مدعی شده‌اند محکوم علیه به دلیل تصویربرداری از خانه تخریب شده‌اش محاکمه و محکوم شده است که این دروغی آشکار است. خانه فرد مورد اشاره در جریان جنگ تحمیلی اسرائیل هیچ آسیبی ندیده و تخریب نشده است.

ضبط تصاویر و ارسال آن برای شبکه‌های معاند محدود به هدف قرار گرفتن آن استحکام نظامی در منطقه حکیمیه تهران نبوده و این فرد اقدامات ضدامنیتی دیگری نیز داشته است. 

براساس مفاد پرونده و اقاریر صریح محکوم علیه نزد مقام قضایی، یکی از کارویژه‌های محکوم‌علیه این بود که در زمان حملات رژیم غاصب صهیونیستی با حضور در پشت بام منزل خود از عملکرد و موقعیت سیستم‌های پدافندی تصویربرداری کرده و در اختیار رسانه‌های معاند از جمله بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال، منوتو و صدای آمریکا قرار داده است.

متهم در اقاریر خود اعتراف کرده بر اساس ماموریتی که داشته از محل‌های انفجار بمب، اصابت موشک‌ها و پهپاد‌های رژیم صهیونیستی تصویربرداری کرده و تصاویر تهیه شده را برای این شبکه‌ها ارسال می‌کرده است.

این رسانه‌ها در ادامه مظلوم‌نمایی این شخص، ادعا کردند محکوم علیه در حین بازداشت مورد ضرب و شتم نیرو‌های امنیتی قرار گرفته که بررسی‌ها نشان می‌دهد این ادعا نیز مثل سایر ادعا‌های این رسانه‌ها کذب و دروغ است. واقعیت این است که متهم در زمان تصویربرداری از عملکرد سامانه‌های پدافندی با اعتراض یکی از همسایگان مواجه می‌شود که این اعتراض به درگیری کشیده می‌شود. فرد مورد اشاره مرد همسایه را مورد ضرب و جرح قرار داده و از این بابت نیز با شکایت شاکی خصوصی به پرداخت دیه محکوم شده است.

این رسانه‌ها برای تطهیر چهره این وطن‌فروش، دروغ دیگری هم گفته و مدعی شدند وی به ۵ سال حبس محکوم شده است. بررسی‌های میزان حاکی از این است که این شخص در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس محکوم شده و با اعتراض متهم این حبس به ۴ سال کاهش یافته است. 

در حال حاضر محکوم علیه به اتهام فعالیت تبلیغی در جهت تایید و تقویت رژیم صهیونیستی و با شکایت شاکی خصوصی در حال تحمل کیفر است. همچنین متهم بر اساس رای دادگاه به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از عضویت در دسته‌جات، احزاب و گروه‌های سیاسی و خروج از کشور محکوم شده است.

 

اینترنشنال جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی رسانه‌های معاند پهپاد نیروهای امنیتی
