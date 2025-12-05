میلی صفحه خبر لوگو بالا
حماس: خائنان به سرنوشت ابوشباب دچار خواهند شد

جنبش حماس پنجشنبه شب در واکنش به خبر کشته شدن «یاسر ابوشباب» که با نظامیان اشغالگر صهیونیستی همکاری می‌کرد، تاکید کرد: سرنوشت «یاسر ابوشباب»، عاقبت حتمی هر خائنی است.
حماس: خائنان به سرنوشت ابوشباب دچار خواهند شد

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: سرنوشتی که یاسر ابوشباب، “عامل، مزدور هلاک شده اشغالگران” با آن مواجه شد، سرنوشت حتمی هر کسی است که به ملت و میهن خود خیانت کند و بپذیرد که ابزاری در دست نیروهای اشغالگر باشد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ جنبش حماس در بیانیه خود تأکید کرد که اقدامات جنایتکارانه یاسر ابو شباب و باند او، خروجی آشکار از صفوف ملی و اجتماعی مردم فلسطین بوده است.

حماس از موضع خانواده‌ها، قبایل و عشایری که “ابو شباب” را از خود طرد کردند و از وی و هر کسی که در حمله به ملت فلسطین دست داشته یا با اشغالگران همکاری کرده است، سلب حمایت عشایری و اجتماعی نمودند، تقدیر کرد. این جنبش تأکید کرد که این گروه منزوی، تنها نماینده خود هستند.

حماس خاطرنشان کرد که بهره برداری اشغالگران اسرائیلی از “باندهای ساقط شده از نظر اجتماعی و اخلاقی و خارج از قانون” و تبدیل آن‌ها به ابزاری برای تحقق “طرح‌های واهی” در نوار غزه، نشان‌دهنده “حالت عجز و ناتوانی” است که اشغالگران در برابر پایداری اسطوره‌ای ملت قهرمان فلسطین و مقاومت دلیرانه آن به آن رسیده‌اند.

جنبش حماس تأکید کرد که “اشغالگران که از حفاظت از مزدوران خود عاجز بودند، هرگز نمی‌توانند از هیچ یک از نوکرانشان نیز حمایت کنند.”

حماس همچنین هشدار داد که سرنوشت هر کسی که امنیت ملت خود را به خطر اندازد و به دشمن خدمت کند، “سقوط در زباله دان تاریخ و از دست دادن هرگونه احترام و جایگاه در جامعه خود” خواهد بود.

حماس همچنین قاطعانه اعلام کرد که “وحدت ملت فلسطین با تمام خانواده‌ها، قبایل، عشایر و نهادهای ملی آن، همواره سوپاپ اطمینان در برابر تمام تلاش‌ها برای برهم زدن بافت درونی جامعه خواهد بود و هرگز پناهگاهی برای باندهای جنایتکار یا طرح‌های مشکوک، فارغ از اینکه چه کسی پشت آن‌ها باشد، نخواهد شد.”

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که یاسر ابوشباب، سرکرده شبه نظامیانی که با رژیم صهیونیستی در رفح در جنوب باریکه غزه کار می‌کردند، به همراه چند تن از معاونانش کشته شده است.

