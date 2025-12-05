میلی صفحه خبر لوگو بالا
نصف شدن خودرو چینی در شانگهای طی یک سانحه! + عکس

در حالی که اغلب خبرهای مربوط به خودروهای برقی با واژه‌هایی مثل آتش‌سوزی، گیر افتادن سرنشینان و حادثه غیرمنتظره همراه است، یک تصادف شدید در شانگهای روایت متفاوتی رقم زد.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۱۹
| |
886 بازدید

نصف شدن خودرو چینی در شانگهای طی یک سانحه! + عکس

به گزارش تابناک، چند سالی است که با افزایش حضور خودروهای برقی در خیابان‌ها، نگاه‌ها بیش از همیشه بر ایمنی آن‌ها متمرکز شده است. هر حادثه، هر آتش‌سوزی و هر نقص فنی به سرعت خبرساز می‌شود و نگرانی‌هایی درباره باتری‌ها و ساختار خودروها ایجاد می‌کند. اما گاهی یک اتفاق، تمام تصورهای رایج را زیر سئوال می‌برد. تصادف اخیر نیو EC۶ در چین دقیقا یکی از همین اتفاقات است؛ لحظه‌ای که فناوری، طراحی هوشمند و شانس، کنار هم قرار گرفتند و نتیجه‌ای جالب رقم زدند.

وقوع حادثه‌ای که شبیه صحنه فیلم بود

روز دوشنبه در یکی از خیابان‌های شانگهای، یک نیو EC۶ صورتی‌ رنگ درگیر سانحه‌ای شد که تصاویر آن به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌ به‌ دست شد. ماجرا از جایی شروع شد که این خودرو پس از سبقتی ناموفق، با پشت یک وسیله نقلیه دیگر برخورد جزئی داشت. برخورد اولیه شاید بزرگ به نظر نمی‌رسید، اما چند ثانیه بعد همه چیز تغییر کرد؛ EC۶ از پهلو با لبه یک مانع بتنی کنار جاده برخورد کرد؛ موانعی که معمولا باریک‌اند اما در چنین زاویه‌ای می‌توانند فشاری خردکننده ایجاد کنند.

لبه حدودا ۱۲ سانتی‌متری مانع، درست به ستون C و بخش کف خودرو فشار آورد و بدنه را چنان شکافت که قسمت عقب تقریبا از بدنه جدا شد؛ منظره‌ای که معمولا با آتش‌سوزی باتری و خطرهای بعدی همراه است.

اما نکته عجیب همین‌جا بود: هیچ آتشی در کار نبود. بسته باتری، با وجود آسیب جدی به شاسی، سالم ماند. راننده و سرنشین هم بدون آسیب جدی از خودرو بیرون آمدند؛ اتفاقی که به لطف سیستم‌های ایمنی داخلی، بسیار سریع‌تر از حد انتظار رخ داد.

همان لحظه برخورد، خودرو به‌طور خودکار حادثه را به مرکز پشتیبانی Nio گزارش کرد. تیم امدادی شرکت خیلی زود خود را به محل رساند و سرنشینان را برای بررسی‌های پزشکی همراهی کرد. ویژگی دیگر این ماجرا و شاید طعنه‌ای مستقیم به برخی رقبا این بود که درهای خودرو بلافاصله پس از ضربه باز شدند و سرنشینان بدون گیر افتادن، توانستند خودشان را نجات دهند.

نیو همچنین در بیانیه خود تاکید کرد که سیستم کمک‌رانندگی خودرو در لحظه تصادف فعال نبوده است؛ یعنی کنترل کاملا در دست راننده بوده است.

خودرویی که بهتر از ظاهرش است

مدل درگیر در حادثه، نسخه فیس‌لیفت‌شده Nio EC۶ بود که در سال ۲۰۲۳ عرضه شد. این کراس‌اوور برقی در دو نسخه باتری ۷۵ و ۱۰۰ کیلووات ساعت قابل سفارش است و همیشه با دو موتور الکتریکی عرضه می‌شود؛ مجموعه‌ای که مجموعاً ۴۸۳ اسب بخار قدرت و ۷۰۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند.

شاید ظاهر خودرو پس از حادثه ترسناک و غیرقابل‌بازگشت به نظر برسد، اما عملکرد ساختاری و حفاظتی آن در یکی از شدیدترین سناریوهای ممکن، نشان داد که ایمنی در خودروهای برقی، بیش از آن چیزی است که گاهی در تیترها می‌خوانیم.

