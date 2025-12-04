تیم ملی از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد

به گزازش تایناک به نقل از دویچه‌وله، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، کاخ سفید اعلام کرده است که تیم ملی فوتبال ایران از محدودیت‌های سفر به آمریکا معاف خواهد بود، اما تماشاگران دارای پاسپورت ایرانی همچنان مشمول ممنوعیت ورود به ایالات متحده هستند.

بنا بر این گزارش، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶، با اشاره به فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره «ممنوعیت سفر»، توضیح داد که تیم‌های ملی کشورهایی مانند ایران اجازه ورود برای شرکت در مسابقات را دارند، اما این معافیت شامل هواداران نمی‌شود.

او تأیید کرد که بخشی از اعضای هیئت ایرانی برای حضور در مراسم قرعه‌کشی ویزا شده بودند، اما برخی دیگر به دلیل ملاحظات امنیتی با رد درخواست روبه‌رو شدند. جولیانی تأکید کرد: «هر تصمیم ویزا، تصمیمی در حوزه امنیت ملی است.»

به گفته او، این معافیت فقط شامل تیم‌ها، اعضای کادر فنی، کارکنان پشتیبانی و بستگان درجه یک آن‌ها می‌شود. در نتیجه، ایرانیانی که تنها پاسپورت ایران را دارند، امکان سفر به آمریکا برای تماشای مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت؛ مگر اینکه دارای گذرنامه کشور دیگری باشند.

جولیانی اضافه کرد که دولت آمریکا قصد دارد بیشترین سخت‌گیری را در غربال‌گری ورود مسافران اعمال کند تا امنیت تماشاگران و شرکت‌کنندگان در مسابقات تضمین شود.

این موضوع اکنون به یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی هواداران ایرانی فوتبال تبدیل شده است؛ در حالی که تیم ملی مجوز حضور دارد، طرفدارانش پشت دیوار محدودیت‌های سیاسی باقی می‌مانند.