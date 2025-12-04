میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیم ملی از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد

مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد که تیم ملی ایران از ممنوعیت سفر به آمریکا مستثنی شده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۱۸
| |
2092 بازدید

تیم ملی از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد

به گزازش تایناک به نقل از دویچه‌وله، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، کاخ سفید اعلام کرده است که تیم ملی فوتبال ایران از محدودیت‌های سفر به آمریکا معاف خواهد بود، اما تماشاگران دارای پاسپورت ایرانی همچنان مشمول ممنوعیت ورود به ایالات متحده هستند.

بنا بر این گزارش، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶، با اشاره به فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره «ممنوعیت سفر»، توضیح داد که تیم‌های ملی کشورهایی مانند ایران اجازه ورود برای شرکت در مسابقات را دارند، اما این معافیت شامل هواداران نمی‌شود.

او تأیید کرد که بخشی از اعضای هیئت ایرانی برای حضور در مراسم قرعه‌کشی ویزا شده بودند، اما برخی دیگر به دلیل ملاحظات امنیتی با رد درخواست روبه‌رو شدند. جولیانی تأکید کرد: «هر تصمیم ویزا، تصمیمی در حوزه امنیت ملی است.»

به گفته او، این معافیت فقط شامل تیم‌ها، اعضای کادر فنی، کارکنان پشتیبانی و بستگان درجه یک آن‌ها می‌شود. در نتیجه، ایرانیانی که تنها پاسپورت ایران را دارند، امکان سفر به آمریکا برای تماشای مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت؛ مگر اینکه دارای گذرنامه کشور دیگری باشند.

جولیانی اضافه کرد که دولت آمریکا قصد دارد بیشترین سخت‌گیری را در غربال‌گری ورود مسافران اعمال کند تا امنیت تماشاگران و شرکت‌کنندگان در مسابقات تضمین شود.

این موضوع اکنون به یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی هواداران ایرانی فوتبال تبدیل شده است؛ در حالی که تیم ملی مجوز حضور دارد، طرفدارانش پشت دیوار محدودیت‌های سیاسی باقی می‌مانند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال آمریکا جام جهانی سفر به آمریکا ویزای آمریکا جام جهانی 2026 ترامپ فرمان اجرایی
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
صف وام ازدواج و فرزندآوری از یک میلیون نفر گذشت/ عملکرد کدام بانک نگران‌کننده‌ است؟
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان و مکان بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶؛ تیم ایران از آمریکا خارج نمی‌شود
مهدی مهدوی کیا به آمریکا دعوت شد + عکس
قلعه نویی و جمالی مسافر آمریکا شدند!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
قلعه‌نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
وضعیت تیم ملی فوتبال برای ورود به آمریکا در جام جهانی
ترامپ نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۸۹ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۶۸ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005ddi
tabnak.ir/005ddi