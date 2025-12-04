میلی صفحه خبر لوگو بالا
لغو و تأخیر در پرواز‌های تهران به استانبول

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به دلیل ایجاد مشکلات در سیستم‌های پرداخت و تسویه مالی پرواز‌های استانبول با تأخیر و لغو مواجه شده‌اند.
لغو و تأخیر در پرواز‌های تهران به استانبول

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با تاخیرهای پی درپی  و لغو پروازهای استانبول شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شکایت برخی از مسافران پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از آن است که اختلافات فنی و سیستمی زمینه ساز ایجاد این مشکلات شده است.

در همین راستا  هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درخصوص وضعیت پرواز IR718 استانبول اعلام کرد ایران ایر از مسافران گرامی پرواز شماره IR718 و سایر پروازهای مسیر تهران-استانبول دلیل اختلال ایجاد شده عمیقا عذرخواهی کرد.

 روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: متأسفانه به دلیل بروز اختلال فنی در سیستم‌های پرداخت و تسویه بین المللی پرواز ۷۱۸ برخی پروازهای بعدی با تأخیر مواجه شده‌اند. تیم فنی و مالی ما با همکاری مقامات فرود استانبول به سرعت در حال رفع این مشکل هستند. 

