فرزند دیگر سقاب اصفهانی هم درگذشت + عکس

دومین فرزند سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور ساعاتی پیش درگذشت.
به گزارش تابناک، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور اعلام کرد که متاسفانه بعد از دخترش حسنا یکی از پسرانش به نام سبحان نیز بر اثر جراحات وارده تصادف درگذشته است.

خانواده سقاب اصفهانی روز نهم آذر دچار یک حادثه رانندگی شدند که همسر وی در این حادثه درگذشت. کمی بعد دختر او و اکنون نیز یکی از پسرانش درگذشته است.

پسر دیگر سقاب اصفهانی نیز مصدوم شده است.

سقاب‌اصفهانی نوشت: بعد از رفتن همسر و دخترم، محمدسبحان عزیزم هم رفت.

وی افزود: سبحان من شیرین‌ترین بچه‌ای بود که دیده بودم. دل‌ربا بود مثل یک نسیم خنک در تابستان گرم. دلچسب بود، ولی عمرش کوتاه بود.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
28
پاسخ
خداوند صبر دهاد
سهیل بشردوست
|
Germany
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
27
پاسخ
بسیار متاسفم، خدا رحمت کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
27
پاسخ
خداوند صبرش بدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
28
پاسخ
یکی از سخت ترین حوادثی بود که دیده بودم ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
25
پاسخ
خدا رحمت کنه، و به ایشون صبر بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
29
پاسخ
فقط میتونم دعا کنم، خدا بهتون صبر بده، یا حسین. واقعا خدا کمکتون کنه
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
32
پاسخ
ای وااای...فارغ از هر نوع نگرش و طرز فکر سیاسی...چقدر دردناکه...خداوند خونوادشو رحمت کنه....امیدوارم فرزند دیگش براش بمونه و امید زندگیش باشه....
مرصاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
23
پاسخ
خداوند به ایشان ؛ صبر و اجر ، عنایت فرماید !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
22
پاسخ
خدای متعال صبر عنایت فرماید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
25
پاسخ
انشاالله خدا صبر بده به این پدر
