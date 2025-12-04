فرزند دیگر سقاب اصفهانی هم درگذشت + عکس

به گزارش تابناک، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور اعلام کرد که متاسفانه بعد از دخترش حسنا یکی از پسرانش به نام سبحان نیز بر اثر جراحات وارده تصادف درگذشته است.

خانواده سقاب اصفهانی روز نهم آذر دچار یک حادثه رانندگی شدند که همسر وی در این حادثه درگذشت. کمی بعد دختر او و اکنون نیز یکی از پسرانش درگذشته است.

پسر دیگر سقاب اصفهانی نیز مصدوم شده است.

سقاب‌اصفهانی نوشت: بعد از رفتن همسر و دخترم، محمدسبحان عزیزم هم رفت.

وی افزود: سبحان من شیرین‌ترین بچه‌ای بود که دیده بودم. دل‌ربا بود مثل یک نسیم خنک در تابستان گرم. دلچسب بود، ولی عمرش کوتاه بود.