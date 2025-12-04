میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازگشت دوباره اتباع طردشده نگران‌کننده است

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با هشدار نسبت به کاهش سرعت روند طرد اتباع بیگانه غیرمجاز از شهرستان تهران تأکید کرد پلیس مهاجرت و گذرنامه باید کلونی‌های تجمع اتباع غیرمجاز در نقاط مختلف تهران را شناسایی و نسبت به اجرای قانون و طرح‌های دستگیری و طرد قاطعانه عمل کند.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۶۴
| |
373 بازدید

بازگشت دوباره اتباع طردشده نگران‌کننده است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرتضی دشتی معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری در دومین جلسه کمیسیون ساماندهی امور اتباع خارجی شهرستان تهران اعلام کرد: روند طرد اتباع بیگانه غیرمجاز در تهران کند شده و اکنون در برخی نقاط شهر کلونی‌هایی از تجمع این افراد شکل گرفته است؛ بنابراین لازم است پلیس مهاجرت و گذرنامه خارجیان با تمرکز ویژه این نقاط را شناسایی کرده و اجرای قانون و طرح‌های دستگیری و طرد را با سرعت و جدیت دنبال کند.

وی با بیان اینکه فرمانداری تهران در تلاش برای اجرایی شدن مصوبات مربوط به طرد اتباع غیرمجاز است افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول موظفند تکالیف قانونی خود را بدون تعلل انجام دهند و این موضوع باید با عزم جدی و هماهنگی کامل پیش برود.

دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی در کنترل اشتغال اتباع غیرمجاز گفت: کارفرمایان و مسئولان اجرایی باید به نرخ بیکاری در شهرستان تهران و ضرورت اشتغال کارگران ایرانی توجه ویژه داشته باشند. استفاده از ظرفیت مؤسسات کاریابی برای جایگزینی نیروی کار ایرانی، براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، یک ضرورت است و همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید هماهنگی و همکاری مطلوبی در این مسیر داشته باشند.

 وی همچنین از بازگشت غیرمجاز اتباع طرد شده ابراز نگرانی کرده و بر لزوم تقویت کنترل مرز‌ها با حساسیت بیشتر تأکید کرد و افزود: به اتباع غیرمجاز خودمعرف باید توجه ویژه شود تا بتوانند روند خروج قانونی را بدون مانع طی کنند.

