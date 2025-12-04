به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ چهار روزی میشود که رضا امیرخانی، نویسنده مطرح کشورمان در پروازش با پاراگلایدر در ارتفاعات امامزاده هاشم سقوط کرده و از چند ناحیه دچار شکستگی شده و در کمای القایی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در تهران به سر میبرد. پزشکان میگویند وضعیت بالینی او در روزهای گذشته تغییر قابل توجهی نکرده و شرایط نیز بدتر نشده و این موضوع امیدوارکننده است.
در چند روز گذشته دوستان رضا امیرخانی، احمد دهقان، محمدرضا بایرامی، مصطفی جلالی و... در انتظار خبری خوش در بیمارستان هستند. شب گذشته (چهارشنبه، دوازدهم آذر) نیز مسعود پزشکیان، رئیسجمهور به همراه سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در بیمارستان، در جریان وضعیت و روند درمانی رضا امیرخانی قرار گرفتند.
در پی عیادت پزشکیان از رضا امیرخانی، خانواده این نویسنده از پیگیری و حضور او قدردانی کردند و در متنی به نمایندگی از آنها آمده است: «للحق
به نمایندگی از خانواده محترم رضا امیرخانی لازم است از لطف و تفقد و حضور رئیسجمهور محترم به اتفاق وزیر محترم ارشاد، در محل بیمارستان تشکر کنم و به طور خاص از این که ایشان و همراهان ایشان به ممنوعیت ملاقات که توسط کادر درمانی اعمال شده است حرمت نهادند قدردانی نمایم.
تردید نداریم که این رفتار حرفهای و شایسته ناشی از تخصص و دانش ایشان در مراعات قواعد بهداشتی و چارچوبهای مقرر پزشکی بوده است.
از همۀ مسئولان، مقامات و دوستداران در کمال احترام و قدردانی تقاضا میکنیم این رویه را الگو قرار دهند و به ممنوعیت ملاقات رضای عزیزمان توجه فرمایند.»
در این دیدار، نیکنام حسینیپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشت که تصویرهایی را در اختیار ایسنا قرار داده است.