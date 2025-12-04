بارش باران در تهران از دوشنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران از فعالیت سامانه بارشی و وزش باد در استان از بعد از ظهر دوشنبه (۱۷ آذرماه) خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود.

به دلیل پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در استان تهران به‌ویژه مناطق پر تردد شهری، انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید مورد انتظار است. امروز (۱۳ آذرماه) در ارتفاعات استان گاهی رگبار پراکنده و احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر روز دوشنبه (۱۷ آذرماه) با فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابر و وزش باد و در نیمه شمالی استان به ویژه ارتفاعات بارش برف و باران مورد انتظار است.

امروز و فردا روند کاهش نسبی دما و روز‌های شنبه و یکشنبه (۱۵ و ۱۶ آذرماه) افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که آسمان تهران فردا (۱۴ آذرماه) کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۵ آذرماه) صاف و غبارآلود در بعدازظهر وزش باد ملایم با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.