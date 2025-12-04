میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بارش باران در تهران از دوشنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران از فعالیت سامانه بارشی و وزش باد در استان از بعد از ظهر دوشنبه (۱۷ آذرماه) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۵۵
| |
3 بازدید
بارش باران در تهران از دوشنبه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود.

به دلیل پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در استان تهران به‌ویژه مناطق پر تردد شهری، انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید مورد انتظار است. امروز (۱۳ آذرماه) در ارتفاعات استان گاهی رگبار پراکنده و احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر روز دوشنبه (۱۷ آذرماه) با فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابر و وزش باد و در نیمه شمالی استان به ویژه ارتفاعات بارش برف و باران مورد انتظار است.

امروز و فردا روند کاهش نسبی دما و روز‌های شنبه و یکشنبه (۱۵ و ۱۶ آذرماه) افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که آسمان تهران فردا (۱۴ آذرماه) کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۵ آذرماه) صاف و غبارآلود در بعدازظهر وزش باد ملایم با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بارش باران تهران وزش باد آلاینده ها کیفیت هوا سامانه بارشی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هفتۀ آینده، هفتۀ پربارشی خواهد بود
ورود سامانه بارشی به کشور طی یکشنبه هفته آینده
افزایش روزهای ناسالم تهران و ۵ شهر دیگر
آلوده‌ترین روز تهران تعطیل نشد!
ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در تهران از شنبه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005dch
tabnak.ir/005dch