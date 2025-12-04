میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترامپ: مرحله دوم توافق غزه به‌زودی آغاز خواهد شد

دفتر نتانیاهو دوشنبه گذشته اعلام کرد که ترامپ در تماس تلفنی، نخست‌وزیر اسرائیل را برای دیداری نزدیک در کاخ سفید دعوت کرده است؛ دیداری که احتمالاً در ۲۶ دسامبر سال جاری برگزار می‌شود.
رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفت مرحله دوم توافق غزه «به‌زودی آغاز خواهد شد»، در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و جنبش مقاومت اسلامی (حماس) یکدیگر را درباره تعلل در اجرای توافق متهم می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، در یک پست در حساب ترامپ در پلتفرم «ایکس»، باراک رافید خبرنگار وب‌سایت آمریکایی «اکسیوس» از قول ترامپ نوشت که «مرحله دوم توافق غزه در حال پیشرفت است… و به‌زودی اجرا خواهد شد».

از سوی دیگر، نتانیاهو بار دیگر حماس را تهدید کرد و گفت هدف مرحله دوم، خلع سلاح این جنبش و تبدیل غزه به منطقه‌ای بدون سلاح است. او افزود: «فکر می‌کنم هدف سومی هم وجود دارد و آن زدودن افراط‌گرایی از ساکنان غزه است».

نخست‌وزیر اسرائیل – که به اتهام نسل‌کشی در غزه تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی است – گفت: «حماس نمی‌تواند در غزه باقی بماند و حذف آن یا از طریق یک نیروی بین‌المللی انجام خواهد شد یا به روش سخت.»

در مقابل، حماس بار دیگر از میانجی‌ها و کشور‌های ضامن توافق غزه خواست «رژیم اشغالگر را مهار کنند و اجازه ندهند نتانیاهو از توافق طفره برود و بمباران غیرنظامیان را ادامه دهد». این جنبش، بمباران چادر‌های آوارگان در خان یونس را «جنایت جنگی و بی‌اعتنایی به توافق آتش‌بس» توصیف کرد.

دفتر نتانیاهو دوشنبه گذشته اعلام کرد که ترامپ در تماس تلفنی، نخست‌وزیر اسرائیل را برای دیداری نزدیک در کاخ سفید دعوت کرده است؛ دیداری که احتمالاً در ۲۶ دسامبر سال جاری برگزار می‌شود.

در صورت تأیید این تاریخ، این پنجمین سفر نتانیاهو به ایالات متحده از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ در ابتدای سال جاری خواهد بود.

ترامپ از آغاز دوره دوم خود حمایت قوی از اسرائیل نشان داده است؛ اسرائیلی که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ جنگی برای نابودی نوار غزه به راه انداخته است؛ جنگی که بیش از ۷۰ هزار شهید و حدود ۱۷۱ هزار زخمی فلسطینی – که بیشتر آنان کودکان و زنان هستند – بر جای گذاشته است.

همچنین در ۱۰ اکتبر سال گذشته، بر اساس طرحی که ترامپ ارائه داد، توافقی برای آتش‌بس در نوار غزه برقرار شد؛ اما اسرائیل این توافق را هر روز نقض می‌کند و این امر به کشته شدن صد‌ها نفر انجامیده است.

