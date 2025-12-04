لغو تصمیم جنجالی دولت عراق

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها در بانک مرکزی عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد:

با اشاره به تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ این کمیته که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه الوقائع العراقیه در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است و شامل مسدودسازی اموال و دارایی‌های فهرستی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان‌ تروریستی داعش و القاعده است (بنا به درخواست دولت مالزی و استناد به قطعنامه شماره ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل) در این فهرست به برخی احزاب و نهادهایی اشاره شده که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی این دو سازمان ندارند. موافقت طرف عراقی تنها شامل درج نهادها و افرادی بوده است که به داعش و القاعده ارتباط دارند.

شورای وزیران عراق ساعتی بعد از انتشار خبری درباره درج نام حزب الله و انصارالله یمن در میان گروه های تروریستی و پس از واکنش منفی گسترده در افکار عمومی این کشور، این تصمیم را لغو کرد.