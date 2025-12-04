میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لغو تصمیم جنجالی دولت عراق

بانک مرکزی عراق خبر مسدود سازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۵۰
| |
724 بازدید
لغو تصمیم جنجالی دولت عراق

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛  کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها در بانک مرکزی عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد: 
با اشاره به تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ این کمیته که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه الوقائع العراقیه در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است و شامل مسدودسازی اموال و دارایی‌های فهرستی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان‌ تروریستی داعش و القاعده است (بنا به درخواست دولت مالزی و استناد به قطعنامه شماره ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل) در این فهرست به برخی احزاب و نهادهایی اشاره شده که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی این دو سازمان ندارند. موافقت طرف عراقی تنها شامل درج نهادها و افرادی بوده است که به داعش و القاعده ارتباط دارند.

 شورای وزیران عراق ساعتی بعد از انتشار خبری درباره درج نام حزب الله و انصارالله یمن در میان گروه های تروریستی و پس از واکنش منفی گسترده در افکار عمومی این کشور، این تصمیم را لغو کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای وزیران عراق مسدودسازی اموال حزب الله انصارالله دولت عراق تکذیب بانک مرکزی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصمیم جنجالی عراق؛ برچسب تروریست بر حزب الله و انصارالله
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
حزب الله لبنان به پاپ لئو نامه نوشت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005dcc
tabnak.ir/005dcc