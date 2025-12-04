هوای ۹ شهر خوزستان؛ «ناسالم» و «قرمز»

به گزارش تابناک؛ مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای سه شهر استان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد.
شهریار عسکری اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱:۰۰ روز پنجشنبه ۱۳ آذر، شاخص کیفیت هوا براساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه سوسنگرد ۱۵۵، آبادان ۱۶۶ و خرمشهر ۱۶۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.
وی افزود: همچنین هوای اهواز، ملاثانی، کارون، شوشتر، ماهشهر و شادگان در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
عسکری گفت: بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای اندیمشک، دزفول، شوش، لالی، اندیکا، مسجدسلیمان، باغملک، هفتکل، رامهرمز، آغاجاری و بهبهان ر وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. براساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.