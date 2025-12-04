عملیات ترکیبی ضدتروریسم در سهند ۲۰۲۵

مرحله اصلی رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» با حضور یگان‌هایی از ۱۰ کشور پیمان شانگهای و ادای احترام به مقام شامخ شهدا برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مرحله اصلی رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» با حضور هیئت‌های نظامی عضو پیمان شانگهای، حاضر در این رزمایش، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا در حال برگزاری است.

هیئت‌های نظامی عضو پیمان شانگهای حاضر در رزمایش ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ پیش از آغاز مرحله اصلی و عملیاتی این رزمایش با حضور در یادمان شهید گمنام به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

امروز و در مرحله اصلی این رزمایش تمرینات نظامی و عملیات پاکسازی، تعقیب و گریز و رهایی گروگان‌ها توسط یگان‌های پیمان شانگهای انجام می‌شود.

رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» با حضور یگان‌های ویژه و عملیاتی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای با شعار «تلاش همه‌جانبه برای مقابله با تروریسم» در منطقه عمومی «شبستر» در استان آذربایجان‌شرقی برگزار شده است. تمرین مرحله عملیاتی رزمایش روز گذشته برگزار شد و مرحله اصلی آن هم‌اکنون با استفاده از مهمات جنگی و ترکیب نیرو‌های تخصصی و ویژه در پنج مرحله در حال برگزاری است.