میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کارت سوخت به آپشن فروش خودرو تبدیل شد!

با اجرای مصوبه جدید دولت درباره افزایش قیمت بنزین و تغییر نحوه تخصیص سهمیه‌های سوخت از نیمه دوم آذرماه، برخورداری از کارت سوخت اکنون به یکی از مزیت‌های مهم در خرید و فروش خودروهای کارکرده تبدیل شده است و شاهد افزایش قیمت خودروهای کارکرده دارای کارت سوخت در بازار هستیم.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۴۰
| |
761 بازدید
کارت سوخت به آپشن فروش خودرو تبدیل شد!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس مصوبه جدید دولت درباره افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی جدید سوخت، خودروهای نوشماره دیگر هیچ‌گونه سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد و تنها با نرخ آزاد سوخت‌گیری می‌کنند.این در حالی است که خودروهای کارکرده همچنان از سهمیه یارانه‌ای برخوردارند و پس از تعویض پلاک، کارت سوخت و سهمیه موجود به مالک بعدی انتقال پیدا می‌کند. این تفاوت، باعث شده است کارت سوخت به یک امتیاز اقتصادی در معاملات خودرو تبدیل شود.فعالان بازار خودرو به دیده بان ایران می‌گویند با ابلاغ این مصوبه، خریداران اکنون هنگام انتخاب خودروهای کارکرده، وجود کارت سوخت فعال و دارای سهمیه را یک ویژگی ارزشمند تلقی می‌کنند؛ زیرا صرفاً داشتن این کارت، تفاوت قابل توجهی در هزینه ماهانه سوخت ایجاد می‌کند.این تغییرات موجب شده است که قیمت برخی خودروهای کارکرده دارای کارت سوخت فعال، نسبت به مدل‌های مشابهِ نوشماره به‌علت افزایش تقاضا، بالاتر برود. همچنین فروشندگان خودرو نیز در آگهی‌های اینترنتی، عبارت «کارت سوخت دارد» را به‌عنوان یک نکته برجسته ذکر می‌کنند.با ادامه اجرای مصوبه جدید بنزینی، پیش‌بینی می‌شود کارت سوخت و میزان سهمیه انتقالی به یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری خودروهای دست‌دوم تبدیل شود و نقش مهم‌تری در بازار خرید و فروش خودرو ایفا کند و حتی منجر به افزایش قیمت خودروهای کارکرده شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کارت سوخت آپشن فروش سهمیه خودرو خبر فوری تابناک
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شروع طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت
واکنش رسمی به خبر تغییر سهمیه و قیمت بنزین
توضیحات وزیر نفت درباره نرخ سوم بنزین
بنزین ۵۰۰۰ تومانی هفته آینده می‌آید؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005dcS
tabnak.ir/005dcS