کارت سوخت به آپشن فروش خودرو تبدیل شد!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس مصوبه جدید دولت درباره افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی جدید سوخت، خودروهای نوشماره دیگر هیچ‌گونه سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد و تنها با نرخ آزاد سوخت‌گیری می‌کنند.این در حالی است که خودروهای کارکرده همچنان از سهمیه یارانه‌ای برخوردارند و پس از تعویض پلاک، کارت سوخت و سهمیه موجود به مالک بعدی انتقال پیدا می‌کند. این تفاوت، باعث شده است کارت سوخت به یک امتیاز اقتصادی در معاملات خودرو تبدیل شود.فعالان بازار خودرو به دیده بان ایران می‌گویند با ابلاغ این مصوبه، خریداران اکنون هنگام انتخاب خودروهای کارکرده، وجود کارت سوخت فعال و دارای سهمیه را یک ویژگی ارزشمند تلقی می‌کنند؛ زیرا صرفاً داشتن این کارت، تفاوت قابل توجهی در هزینه ماهانه سوخت ایجاد می‌کند.این تغییرات موجب شده است که قیمت برخی خودروهای کارکرده دارای کارت سوخت فعال، نسبت به مدل‌های مشابهِ نوشماره به‌علت افزایش تقاضا، بالاتر برود. همچنین فروشندگان خودرو نیز در آگهی‌های اینترنتی، عبارت «کارت سوخت دارد» را به‌عنوان یک نکته برجسته ذکر می‌کنند.با ادامه اجرای مصوبه جدید بنزینی، پیش‌بینی می‌شود کارت سوخت و میزان سهمیه انتقالی به یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری خودروهای دست‌دوم تبدیل شود و نقش مهم‌تری در بازار خرید و فروش خودرو ایفا کند و حتی منجر به افزایش قیمت خودروهای کارکرده شود.