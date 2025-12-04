قالیباف: درهای دیپلماسی باز است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف امروز ۱۳ آذرماه در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مایه خرسندی است که امروز در شهر مشهد و پایتخت معنوی ایران و نماد همبستگی میزبان شما هستیم. حضور شما نشاندهنده اراده مشترک ما برای تقویت همکاریهای پارلمانی در قارهای است که تاریخ، فرهنگ و آینده مشترکی دارد.
وی ادامه داد: آسیا امروز در موقعیت تاریخی قرار گرفته و جهان در حال گذار از تحولات عمیق سیاسی است. در این میان قاره آسیا، صرفا یک موقعیت جغرافیایی نیست بلکه موقعیت عمیق تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان ملتهاست. این قاره ظرفیتهای بزرگی در درون خود دارد و با آگاهی جهانی و منطقهای از شرایط حساس دنیا و اراده جمعی مبتنی بر منافع دستهجمعی میتواند الگو جدید از همکاری منطقهای ارائه دهد و به مرکز ثقل رشد نوآوری، اقتصادی، تحولات جهانی و آینده بشریت تبدیل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اهمیت آسیا فقط در زمینههای جمعیتی و وسعت سرزمینی نیست، بلکه این قاره در استقلال فکری، تنوع فرهنگی و اراده مشترک کشورها برای چند جانبهگرایی نیز اهمیت دارد. آسیا در حال نوشتن فصل جدیدی از تاریخ است؛ فصلی که در آن هیچ کشوری به دیگری دیکته نمیکند، بلکه کشورها به گفتوگو با یکدیگر میپردازند و حق تعیین سرنوشت ملتها و همکاری برای ایجاد تحول و عدالت محترم شمرده میشود.
قالیباف اضافه کرد: در برابر این فرصت عظیمی که در آسیا رخ میدهد، جهانی قرار دارد که با چالش جدی و بیسابقه روبهرو است. اکنون چالشها در حوزه امنیت، صلح و توسعه پایدار همه ما را تهدید میکند؛ چالشهایی همچون یکجانبهگرایی و تلاش برخی قدرتها برای تحقیق اراده قدرت بر اکثریت ملتهای مستقل و همچنین تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه که حقوق اساسی ملتها را نقض کرده و به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شده است. جنگها، اشغالگریها، نسلکشیهای سازمانیافته به ویژه توسط صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و کرانه باختری نیز از دیگر تهدیداتی است که مستمرا ادامه دارد.
وی با اشاره به بحرانهای انسانی ناشی از جنگافروزی، بیان کرد: آوارگی میلیونها انسان و ایجاد قحطی عمدی از جمله این بحرانهاست. پدیدههای ناپسند مانند نژادپرستی، اسلامهراسی و ایرانهراسی نیز در برخی کشورهای غربی گسترش یافته است. تغییرات اقلیمی هم بدون مسئولیتپذیری قدرتهای بزرگ، آینده ما را به خطر انداخته است. دخالت پنهان و آشکار در امور داخلی کشورهای مستقل و کاهش شدید اعتماد جهانی به سازوکار بینالمللی که زمانی برای حفظ صلح و عدالت تاسیس شده بود نیز از دیگر تهدیدات موجود علیه جهان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این چالشها مسائل محلی نیستند بلکه تهدیدات مشترک علیه کل بشریت و ملتهای آسیا هستند، اظهار کرد: واقعیت تلخ این است که نظم بینالمللی کنونی، بهویژه نهادهایی که پس از جنگ جهانی دوم برای حفظ صلح تأسیس شدند، در عمل نتوانستهاند وظایف خود را انجام دهند و اغلب به ابزاری در دست قدرتهای خاص تبدیل شدهاند. ملتهای آسیا بیش از هر قاره دیگری قربانی این استانداردهای دوگانه بودهاند.
قالیباف ادامه داد: در کنار این چالشهای دیرینه، تهدیدهای نوظهوری نیز در حال شکلگیری است؛ از جمله سلطهجویی دیجیتالی و تلاش برای کنترل دادهها و زیرساختهای فناوری ملتها، جنگهای ترکیبی و عملیات شناختی علیه دولتها و ملتهای مستقل و استفاده از بهانههای زیستمحیطی و حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی کشورها.
وی اضافه کرد: این چالشهای سنگین از یک سو و ظرفیتهای عظیم آسیا از سوی دیگر، نشان میدهد مسئولیت تاریخی سنگینی بر دوش ما است. در دهههای اخیر، ملت بزرگ ایران نیز هدف یکی از شدیدترین و سازمانیافتهترین روندهای خصمانه تاریخ معاصر قرار گرفته است؛ یعنی تحریمهای ضدبشری و تلاش برای جلوگیری از پیشرفتهای علمی و هستهای صلحآمیز و در نهایت حمله مستقیم و بزدلانه رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هستهای و مراکز غیرنظامی ایران با مداخله آشکار آمریکا، آن هم در میانه مذاکرات دیپلماتیک. برخی دولتهای اروپایی نیز به جای محکوم کردن متجاوز، در کنار اشغالگر ایستادند؛ این در حالی است که ۱۲۰ کشور جهان با رد این تجاوز در کنار ملت ایران قرار گرفتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این رفتار کشورهای غربی به روشنی نشان داد که برای آنان، مذاکره نه ابزار گفتوگو و حل اختلاف، بلکه ابزاری برای فریب، خرید زمان و اعمال فشار است، گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز تحت هیچ شرایطی امنیت ملی، توان دفاعی و حق مسلم خود برای پیشرفت را موضوع معامله قرار نخواهد داد. بارها اعلام کردیم درهای دیپلماسی باز است، اما دیپلماسی واقعی تنها زمانی معنا دارد که مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک باشد، نه زورگویی و تهدید.
قالیباف با اشاره به دردناکترین فصلهای تاریخ معاصر، بیان کرد: از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، رژیم اشغالگر قدس نزدیک به ۷۰ هزار فلسطینی و عمدتاً زنان و کودکان را به شهادت رسانده و مرتکب نسلکشی سیستماتیک شده است. همین رژیم در خردادماه امسال ضمن حمله به تأسیسات صلحآمیز ایران، بیش از هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رساند و سپس این حملات را به لبنان، قطر و سوریه گسترش داد؛ اقداماتی که تهدیدی مستقیم علیه صلح و ثبات منطقهای است.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی حقوق فلسطینیان از هر ابتکار و طرحی که به اشغالگری پایان دهد و رنج مردم فلسطین را کاهش دهد، استقبال میکند، اما تلاشها برای تحمیل هرگونه صلح ناعادلانه بر ملت فلسطین را رد میکند. هر توافقی که در آن عدالت برای فلسطینیان تأمین نشود، چیزی جز تداوم اشغال با چهره فریبنده در سرزمین فلسطین نیست و فاقد مشروعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی است و محکوم به شکست خواهد بود؛ همانگونه که توافق تحمیلی پیشین به دلیل نادیده گرفتن اراده ملت فلسطین به بنبست رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حق تعیین سرنوشت، حقی الهی و بینالمللی برای ملت فلسطین است و هیچ قدرت خارجی نمیتواند به جای آنان تصمیم بگیرد که سرزمین، مقدسات و آیندهشان چه میشود. مسئله فلسطین نهتنها معیار عدالت و انسانیت است، بلکه آزمون واقعی آینده نظم بینالمللی به شمار میرود. پیشنهاد ثبتشده جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری همهپرسی با مشارکت ساکنان اصلی سرزمین فلسطین، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، راهکاری منطقی و پایدار برای آینده این سرزمین و الگو روشن برای ساختن نظم منطقهای پایدار است.
قالیباف با بیان اینکه مشهد، شهر امام رضا، پیامآور مهربانی و عدالت است، اظهار کرد: امروز از این شهر مقدس به همه قدرتهای سلطهگر اعلام میکنیم که عصر سلطه یک یا دو کشور بر جهان به پایان رسیده، آسیا از موقعیت قربانی بودن خارج شده و به بازیگری تعیینکننده در صحنه جهانی تبدیل گشته و عصر آسیا آغاز شده است؛ عصر همکاری، عدالت و احترام متقابل.
وی افزود: ما اینجا هستیم تا صدای یک قاره بیدار باشیم؛ خواستار جهانی هستیم که در آن تحریم ابزار سیاست خارجی نباشد، جهانی که در آن کشتار و نسلکشی کودکان و زنان غزه با سکوت یا توجیه همراه نشود و حق ملتها برای پیشرفت صلحآمیز هستهای انکار نگردد و این هدف را با عمل، اتحاد و دیپلماسی پارلمانی قدرتمند به پیش خواهیم برد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ایران اسلامی باور داریم که صلح و ثبات منطقه و آینده جهان نه در واشنگتن و تلآویو، بلکه در آسیا و میان ملتهای بزرگ و تمدنساز این قاره رقم خواهد خورد. بر اساس چنین نگرشی، همانگونه که در اساسنامه مجمع مجالس آسیایی آمده است، ما نمایندگان ملتهایی هستیم که با پیوندهای عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی به یکدیگر متصل شدهایم. این پیوندها میراثی گرانسنگ و در عین حال تعهدی راهبردی برای آینده مشترک قاره است.
قالیباف با بیان اینکه مجمع مجالس آسیایی نمیتواند یک نهاد حاشیهای باقی بماند، اظهار کرد: عملکرد کنونی مجمع با وجود تلاشهای ارزشمند اعضا، هنوز با انتظارات و ظرفیتهای واقعی فاصله دارد. بینالمللی شدن و تقویت دبیرخانه این مجمع یک ضرورت است تا بتواند صدای متحد آسیا را به گوش مجامع بینالمللی برساند، ابتکارات مشترک را هماهنگ کند و پاسخگوی عمق مسئولیتهای و بازتابدهنده هویت مشترک ما باشد.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران که در سالهای گذشته همواره از حامیان اصلی تداوم و توسعه این مجمع بوده است، امروز نیز آمادگی دارد در مسیر بینالمللیسازی دبیرخانه، تقویت ساختارها، تأمین منابع، ارتقای جایگاه حقوقی و سیاسی و همکاری همهجانبه با اعضا گام بردارد. انتظار میرود سایر کشورها نیز با احساس مسئولیت جمعی به این حرکت تحولآفرین بپیوندند، چراکه آینده این مجمع، آینده آسیا و جهان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حمایت از چندجانبهگرایی حقیقی و عادلانه باید در دستور کار دولتها و مجالس قرار گیرد و مجمع مجالس آسیایی میتواند ستون اصلی پیشبرد این اهداف و تقویت صدای واحد آسیا برای ساختن آیندهای پایدار، عادلانه و امن برای نسلهای امروز و فردای این قاره باشد. ما معتقدیم که آینده روشن است و آسیای بیدار و آگاه، پیشران نظم عادلانه جهانی خواهد بود.