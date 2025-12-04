تصمیم جنجالی عراق؛ برچسب تروریست بر حزب الله و انصارالله

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ روزنامه رسمی عراق، امروز، پنجشنبه، تصمیم دولت را که از سوی «کمیته مسدودسازی اموال تروریستها» صادر شده، منتشر کرد.
این روزنامع اعلام کرد که بر پایه تصمیمات کمیته مسدودسازی داراییهای تروریستی در دبیرخانه هیئت دولت، جنبش انصارالله یمن و حزبالله لبنان در فهرست گروههای تروریستی قرار گرفتهاند.
این روزنامه در شماره جدید خود توضیح داده است که بهروزرسانی اخیر مطابق با مصوبات رسمی کمیته یادشده و در چارچوب شناسایی نهادها و اشخاص مشمول اقدامات مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن منتشر شده است.
«الوقائع العراقیة» همچنین اصلاحیهای مرتبط با عنوان رهبر موقت سوریه منتشر کرده و بر اساس تصمیم صادرشده از سوی کمیته تحریمهای داعش و القاعده در شورای امنیت سازمان ملل، عنوان ابومحمد الجولانی، رئیس هیئت تحریرالشام، به نام حقیقی او یعنی احمد الشرع تغییر یافته است.
«کمیته مسدودسازی اموال تروریستها» از سوی دبیرخانه عمومی هیات وزیران عراق تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رییس کل بانک مرکزی این کشور است.
معاون او، مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
این اقدام جنجالی دولت بغداد در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز سهشنبه در نشست کابینه خود در سخنانی مدعی شد که موضع منطقهای عراق از زمان حملات آمریکا به تاسیسات هستهای ایران تغییر کرده است و با واشنگتن همکاری بیشتری دارد.