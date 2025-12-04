میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری عوامل کانال تلگرامی شکار مزدور

رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت عوامل کانال تلگرامی معاند و ضد انقلاب «شکار مزدور» در شهر‌های غربی استان توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) در اداره کل اطلاعات استان خبر داد و افزود: مجرمین با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۳۵
| |
3 بازدید
دستگیری عوامل کانال تلگرامی شکار مزدور

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در این خصوص اظهار کرد: در پی اشراف کامل اطلاعاتی و پیگیری‌های صورت گرفته و در نهایت از دسترس خارج شدن کانال تلگرامی «شکار مزدور»، دستگیری عوامل این شبکه در دستور کار دادستانی چالوس قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به بازداشت و دستگیری عوامل اصلی کانال تلگرامی «شکار مزدور» با صدور دستور قضایی از سوی دادستان چالوس، تاکید کرد: این افراد با بکارگیری اشخاص معتمد در شهرستان‌ها و جمع آوری اخبار در قبال دریافت وجه، به طور مستقیم با ادمین کانال مرتبط بوده و با ارسال اخبار برای مشارالیه، ضمن تهدید مردم و مسئولین مبالغ هنگفتی را کسب کرده و سبب بی آبرویی شهروندان می‌شدند.

پوریانی تصریح کرد: هشت عضو اصلی این کانال تلگرامی در ایران در شهر‌های رامسر، تنکابن، چالوس، عباس آباد و نوشهر پس از ۱۰ ماه تحقیقات کامل و رصد دقیق و محرمانه اطلاعاتی از سوی دستگاه قضایی مازندران و سربازان گمنام امام زمان (ع) در اداره کل اطلاعات استان طی عملیاتی ضربتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده واحد در دادسرای چالوس با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران، مشارکت در تشکیل و اداره شبکه برای برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام را از جمله عناوین اتهامی متهمین عنوان و خاطرنشان کرد: تحقیقات کامل تا دستگیری سایر عوامل مرتبط ادامه خواهد داشت.

وی افزود: افرادی که تاکنون با کانال مذکور همکاری داشته‌اند در صورت معرفی خود به دستگاه امنیتی، مشمول رافت اسلامی خواهند شد.

پوریانی تاکید کرد: افرادی که مورد هتک حیثیت و سوءاستفاده این کانال قرار گرفته‌اند نیز می‌توانند برای ثبت شکایت به دستگاه قضایی استان مراجعه کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دستگیری کلاهبرداری مازندران کانال تلگرامی شکار مزدور
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دورنمایی از شهرستان نور در استان مازندران
دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی
دستگیری عاملان درگیری مسلحانه در نارمک
صدور حکم متهمان کلاهبرداری ۳۷۰ میلیاردی بشاگرد
ادعای عجیب درباره نحوه لو رفتن مهمانی «ع‌.ش»!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005dcN
tabnak.ir/005dcN